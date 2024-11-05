Das „Verbrenner-Aus“ ab 2035 dürfte bleiben
Es gibt immer mehr Stimmen in der EU, die das Verbrenner-Verbot ab 2035 doch eher kritisch sehen und es abschaffen wollen. Doch Apostolos Tzitzikostas möchte daran festhalten, wie auch an den strengeren Grenzwerten, die ab 2025 anstehen.
Der neue Verkehrskommissar der EU sieht das als den richtigen Weg, hat aber auch betont, dass die europäische Automobilbranche noch etwas besser beim Wandel zu Elektroautos unterstützt werden muss. Wie das aussieht, ist allerdings unklar.
Vor allem populistische Parteien haben das „Verbrenner-Aus“ mittlerweile zum Wahlkampfthema gemacht, wobei es ja faktisch nicht wirklich existiert, denn auch nach 2035 sind Verbrenner erlaubt, sie müssen eben nur umweltfreundlich sein.
Elektroautos: Die EU muss aktiver werden
Das ist aber weder technisch noch preislich attraktiv, weder für Kunden, noch für die Marken, denn die oft erwähnten E-Fuels sind für einen Massenmarkt zu teuer. Sicher auch der Grund, warum die EU hier nicht von ihrem Plan abrücken möchte.
Das ist gut und wichtig, aber die Kritik (wenn sie nicht aus dem populistischen Lager kommt und einfach nur „aus Prinzip“ dagegen ist) ist teilweise gerechtfertigt. Wenn man diesen Plan durchziehen möchte, dann muss deutlich mehr kommen.
Es benötigt mehr Geld und eine Vision für ein Ladenetz, vor allem auch für die Bereiche, in denen es schwieriger ist, wie bei Mietwohnungen. Die Basis muss jetzt optimiert werden, in Kombination mit einem Preiskampf bei Elektroautos ab 2025 und vielen neuen Plattformen für günstigere Modelle, könnte das funktionieren.
Ich würde es begrüßen, wenn man eine 100 % Förderung bei eAutos machen würde. Dann würde ich evtl wechseln.
Und ich würde es begrüßen, wenn Dumme nicht mehr wählen dürften… Aber man kann halt nicht alles haben.
Alles andere würde bedeuten, sich von den Klimazielen zu verabschieden. Wobei wir da eh schon massiv hinten dran sind. Die Autoindustrie und auch die Kunden brauchen eine klare Roadmap, klare Regeln von der Politik, die Bestand haben und durchgesetzt werden.
Als Ingenieur frage ich mich immer, wieso so viele Menschen denken, dass der Verbrenner die bessere Technologie sei. Man benötigt nur einfache Kenntnisse aus der Physik und dann merkt man, dass der Verbrenner verliert. Mal sehen, ob die deutschen Autobauer und Zulieferer auf ihre Ingenieure in ihren Unternehmen hören, oder ob man lieber auf die Union und die FDP hört. Glücklicherweise habe ich mich aus der Automobilindustrie zurückgezogen, sodass es mir egal sein kann, ob die deutschen Autobauer aussterben oder nicht.
Wissenschaft und technische Fakten spielen manchmal keine so große Rolle bei solchen Themen. Auch wirtschaftliche Fakten, wie der Markt in China, werden ignoriert. Ist häufiger bei Disruptionen so, aber vor allem das Elektroauto ist politisch sehr aufgeladen.
Möchte noch eine Sache ergänzen: Was ich auch nie verstehen werde, ist, wieso so viele Menschen herumheulen, wenn eine bestimmte Technologie nicht zu einem passt. In Deutschland kann das jeder ändern, denn die MINT-Studiengänge sind alle fast kostenlos. Weniger Meckern, mehr machen!
Ich Tanke innerhalb von 5 Minuten und fahre bis ich Müde bin.
Das ist mir viel Wert. Mehr als den angeblichen Umweltschutz.
Übrigens, es gibt auch Ingenieure, die anderer Meinung sind.
Gratuliere! Du bist bestimmt ein ganz wichtiger Mensch mit ganz wenig Zeit.
Dann aber nicht wundern, wenn gewisse Dienstleistungen immer teurer werden, weil der Klimawandel nicht so ausgrebremst wird, wie man es hätte schaffen können.
Als Raketenwissenschaftler behaupte ich das Gegenteil.
Das Gegenteil von was?
Bitte nochmal den 2. Hauptsatz der Thermodynamik, sowie die Themen Carnot-Prozess, Carnot-Wirkungsgrad, Otto- und Dieselprozess wiederholen. Hier ein Lesetipp:
„Thermodynamik“ geschrieben von Hans Dieter Baehr und Stephan Kabelac, veröffentlicht 2012 im Springer Berlin Verlag, ISBN 978-3-642-24160-4
Schaeffler streicht 4700 Stellen.
Grund unter anderem die Flaute bei Elektroautos.
Im Grunde macht es sich die EU selbst kaputt mit Strafzöllen usw.
Und was kann die EU für die schwache Performance in China? Die einen wesentlich größeren Einfluss auf die Automobilbranche hat?
Schwache Performance?
China produziert, günstiger, schneller und teilweise besser als VW und Konsorten.
Setzen nach kurzer Zeit die neuste Akkutechnik ein und dümpeln nicht erstmal 2-3 Jahre rum bis irgendwas passiert.
Wenn der ganze Kram nun mit Strafzöllen belegt wird und am Ende in der EU produziert wird, kannste dir am Ende ein Elektrofahrzeug für 100k aufwärts kaufen, was wenn es aus China kommen würde, gerade mal ein Viertel kostet.
Nicht umsonst wollte VW seine Fahrzeuge in China produzieren, was sich durch die 35,3% Strafzoll zzgl. zu den 10% Zollsatz nun erledigt hat.
Was dann kommt sehen wir ja.
Als ob das so bleibt. Niemand der heutigen Politiker, die das beschliessen, wird dann noch im Amt sein und die neue Generation wird nicht bereit sein, eine erheblich verschlechterte Mobilität hinzunehmen. Nicht umsonst kam neulich heraus, das über 30% der E-Autofahrer wieder zurückwechseln.
Diese „neue Generation“ hat aber keine Negativhaltung gegenüber neuen Dingen, wie man sie bei älteren Menschen oft findet, die festgefahren sind. Umfragen zeigen, dass jüngere Menschen offen für das Thema sind und sobald die Boomer und Rentner endlich mal in der Minderheit sind (absurd, dass sich Politik nach Menschen richtet, die eher das zeitliche segnen, aber so funktioniert das System eben), wird das Thema so richtig an Fahrt aufnehmen.
Sorry, aber der Kommentar ist irgendwie ekelhaft. Wie kann man so reden.
Wie kann man mit den kommenden Generationen so umgehen? Die Fakten sind da, aber die ältere Generation handelt nicht.
Widerlich und abstoßend dieser Kommentar.
Was genau? Weil ich es gut finde, wenn irgendwann wieder eine ausgeglichene demografische Verteilung ist?
Volltreffer. Danke für deine Sachlichkeit in diesem Forum. Wenn dieser Planet überhaupt eine Chance zum Überleben hat, dann nur, wenn wir aufhören, am Alten festzuhalten.
Deutschland bzw Europa befindet sich mitten in der Deindustrialisierung.
Ein interessantes Interview davon von einem Ex-Vorstand (Link entfernt)
Obacht: Schwurbler-Link 🤡
Junge, wer Nius liest, hat echt die Kontrolle über sein Leben verloren 😄
Aber kein Wunder, dass du so denkst und bei echten Argumenten und Fakten von anderen Lesern aus jeder Diskussion hier im Blog verschwindest.
PS: Wir sind offen für andere Quellen, aber nicht für Fakenews, daher ist der Link entfernt worden.
An Herrn Lauk und einem Interview mit ihm ist nichts auszusetzen. Wer kritische Stimmen ausblendet steht wohle eher auf der falschen Seite der Geschichte. Oder sagen, wir steht auf der Seite der Geschichte, die die deutsche Wirtschaft ruiniert und unseren Wohlstand zerstört hat.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Joachim_Lauk
Herr Lauk ist mir komplett egal. Wir verbreiten hier aber keine Seiten, die Hass schüren und Fakenews veröffentlichen. Du kannst denken, dass du auf der „richtigen“ Seite stehst, mir vollkommen egal, aber das ist nicht unsere Ansicht. Wir stehen hier für Freiheit und Demokratie und nicht für radikale Ansichten.
Nius…. Echt jetzt, Robert!?
Politik gegen den Willen der Bürger. Politik gegen den Willen der Mehrheit. Die Demokratie ist am Ende. Und Europa ist es auch. Dunkle Zeiten stehen bevor.
Selten so einen Müll gelesen!
Politik für den Menschen! Für eine (einigermaßen) lebenswerte Zukunft!
Du willst dich einfach nicht ändern, selbst wenn dafür die Zukunft nur noch aus Extremwettern besteht, steigende Kosten für den Lebensunterhalt, etc.
Bloß weil du nicht in deiner Befindlichkeit gestört werden willst, sollen nachfolgende Generationen für deine Bequemlichkeit büßen.
Aussage des Bundesverfassungsgerichtes:
„Mit den natürlichen Lebensgrundlagen müsse laut Art. 20a GG sorgsam umgegangen werden, sie müssten der Nachwelt in einem Zustand hinterlassen werden, „dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten“. Es dürfe nicht dazu kommen, dass einer Generation das Recht zugestanden werde, „unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben umfassenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde“.
Bevor wir uns wieder im Kreis drehen, weil du keine Argumente hast: niemand zweifelt den Klimawandel an. Niemand will in einer Zukunft mit noch mehr CO2 leben, aber viele Menschen sagen, die Elektromobilität ist nicht der richtige Weg für Sie. Die Politik will den Menschen diesen Weg, dennoch aufzwingen mit hohen Kosten und einer kompletten Zerstörung der heimischen europäischen Wirtschaft. Alternativen liegen viele auf dem Tisch, mit denen wir wenigstens eine Chance hätten. Mit der Elektromobilität haben wir sie nicht.
Es gibt aktuell keine Alternative zur e-Mobilität! Und bitte nicht wieder mit E-Fuels oder Wasserstoff anfangen, das SIND keine Alternativen. Ein bisschen Aufpassen im Physik Unterricht kann bisweilen nicht schaden…
Du schnallst es echt nicht, oder?
Unsere Wirtschaft ist zu sehr abhängig von China. Und dort findet gerade die Wende zur E-Mobilität statt. Deswegen geht es VW und co nicht gut (und weil sie trotz sehend Auges, nichts unternommen haben).
Ich drehe mich gerne im Kreis mit dir.
Welches sind die Alternativen? Nenne bitte eine einzige!
Nenne mir bitte deine Argumente, ich habe ja keine.
Beantworte doch auch bitte Mal meine Fragen aus anderen wochenalten Threads.
Welche Länder haben Überschuss an regenerativer Energie?
Von wo sollen die knapp 50 Milliarden Liter an eFuel alleine für Deutschland herkommen?
Zeige mir bitte deine Argumente und Fakten auf!
Lass mich bitte nicht blöd sterben, sondern erleuchte mich (und andere) mit deinem Wissen.
Du nervst mit immer dem gleichen nachgeplapperten, oberflächlichen Quatsch aus der Populisten Ecke.
Dann ändere was dran! Dieses ewige Gejammer von vielen ist mittlerweile nicht mehr erträglich. Geh in die Politik. Fang in deiner Stadt oder im Ort an. Kleine Schritt, kleine Verbesserungen und wenn du gut bist, mach weiter auf kommunaler oder Landesebene. Wenn alle Stricke reißen, wandere in ein „besseres“ Land aus. Die Welt steht dir offen. Es hält dich keiner auf, was an der Sache zu ändern, aber maulen können wir Deutsche am Besten, da es am einfachsten ist.
„Dunkle Zeiten“ sehe ich eher für Deine Tankstelle⛽️
Uhiii…. Da macht Nius auch Sinn. Robert, schon Pass abgegeben und ein Königreich gegründet?