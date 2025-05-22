Mobilität

Audi: Neues Elektroauto kommt schon Ende 2026

Audi A3 Sedan
Dynamic photo, Colour: Progressive red

Der Audi Q4 e-tron war lange Zeit der Einstieg in die Elektromobilität bei Audi und obwohl die Marke sich weiterhin „nach oben“ ausrichtet, so ist ein Modell unter dem SUV vorgesehen. Dieser Schritt ist bestätigt und es soll auch schon 2026 losgehen.

Eigentlich war das kompaktere und preiswertere Elektroauto für 2027 vorgesehen, aber die Produktion soll laut Automobilwoche schon im Herbst 2026 starten. Man holt dieses Modell übrigens direkt nach Ingolstadt (wie auch den neuen Audi Q3).

Audi selbst sprach bisher nur vom A3-Segment, aber es wird wohl ein SUV. Es ist davon auszugehen, dass wir ein SUV-Pendant zum VW ID.3 bekommen, welches mit der neuen Weiterentwicklung der MEB-Plattform (MEB+) für 2026 geplant ist.

Möglich wäre also, dass wir nächstes Jahr nicht nur einen neuen Audi Q3 sehen, der in Ingolstadt vom Band rollt (wird übrigens jetzt im Juni gezeigt), sondern auch einen Audi Q3 e-tron. Preislich dürfte man hier aber von 40.000+ Euro ausgehen.

Der Einstieg wird also etwas günstiger bei Audi, aber nicht mehr günstig.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Okay, ein Elroq-Abklatsch mit Premium-Aufschlag.
    Der Q3-Verbrenner startet im Listenpreis ja auch bei 41.000 EUR als nackter Stuhl.

    Antworten

