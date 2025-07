Audi Q6 Sportback e-tron: Preis für die neue Version

Audi hat heute den Q6 Sportback e-tron vorgestellt, der bereits offiziell bestätigt wurde und 2025 die Auswahl beim Q6 erweitert. Coupé-SUVs gehören bei Audi dazu und sie sind beliebt und man kann sie etwas teurer an Kunden verkaufen.

Während der normale Audi Q6 e-tron nämlich bei 63.500 Euro startet, so legt man für den Audi Q6 Sportback e-tron mindestens 66.100 Euro auf den Tisch. Ich habe schon mit ca. 3.000 Euro Aufpreis gerechnet, die man für diese Optik zahlen muss.

Dafür gibt es den Audi Q6 e-tron Sportback direkt in allen Versionen, die wir vom normalen Q6 kennen, also auch mit dem kleinen Akku mit 75,8 kWh (netto) und 185 kW (ca. 252 PS, 292 PS mit Launch Control) Leistung. 94,9 kWh im Unterboden starten bei 71.200 Euro und die S-Version geht dann sogar erst bei 96.200 Euro los.

Ihr könnt euch im Prinzip den Konfigurator des Audi Q6 e-tron anschauen und ein paar Euro draufpacken, damit war zu rechnen. Eine Überraschung gibt es nicht und die RS-Version wurde auch noch nicht gezeigt, diese dürfte dann 2025 kommen.

Ich persönlich bevorzuge ja die Coupé-SUVs, auch wenn man auf etwas Platz im Kofferraum verzichten muss, aber sie sehen einfach besser aus. Aber irgendwie ist es auch ironisch, dass man weniger Auto bekommt und dafür noch mehr zahlt.

Der normale Q6 kommt übrigens auf 526 Liter im Kofferraum und der Sportback auf 511 Liter, beide haben einen Frunk mit 64 Liter Volumen. Interessant ist auch, dass der Sportback mit dem schwächeren Antrieb und größeren Akku mit 656 km das beste Modell der Audi Q6-Reihe ist, wenn es um die WLTP-Reichweite geht.

Pünktlich zum Jahreswechsel kann laut Audi bestellt werden und dann wird sicher irgendwann im Frühjahr an Kunden ausgeliefert. Preislich ist der Sportback also wie erwartet noch näher am elektrischen Porsche Macan, die beide die gleiche Basis und neue PPE-Plattform nutzen. Mal schauen, wie viele direkt zu Porsche greifen.

