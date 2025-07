LG möchte webOS in Autos bringen

LG hat im Rahmen der webOS Summit 2024 eine große Offensive für webOS angekündigt, denn das einst von HP übernommene OS hat eine große Zukunft. Es war einst die Basis für Smart TVs von LG, mittlerweile aber auch für andere Marken.

Jetzt investiert LG allerdings 740 Millionen Dollar, um die Plattform auszubauen und möchte mit webOS auch eine Software für Infotainment-Lösungen in Fahrzeugen bieten. Ähnlich wie man das bei Google mit Android Automotive in Autos kennt.

Doch da hört es nicht auf, denn webOS soll laut LG in Zukunft auch auf digitalen Beschilderungen, smarten Monitoren, Gaming-Monitoren und Projektoren laufen.

LG wird es mit webOS schwer haben

Komplett neu ist diese Ankündigung übrigens nicht, denn LG gab schon 2019 bekannt, dass man webOS Auto plant, doch danach wurde es ruhig. Vier Jahre später scheint LG diese Idee wieder zu verfolgen und investiert das nötige Geld.

Leicht dürfte es allerdings nicht werden, denn viele Marken setzen weiterhin auf ihre eigene Software im Auto und wenn nicht, dann setzt sich gerade Google mit Android Automotive durch. Ob LG mit webOS eine Chance gegen Google hat?

Partnerschaften hat LG bisher noch nicht angekündigt, wir wissen also nicht, ob überhaupt eine Automarke interessiert ist. Weitere Details fehlen ebenfalls, es ist also unklar, ob Spotify, YouTube und Co. überhaupt webOS unterstützen werden.

