Mobilität

Audi und Porsche: Probleme mit Akkus für neue Elektroautos

Porsche Mission R Header

Die beiden VW-Marken Audi und Porsche hatten eigentlich Akkus von Northvolt für kommende Elektroautos eingeplant, doch die Krise bei Northvolt macht wohl den beiden Herstellern einen Strich durch die Rechnung, so schreibt es Handelsblatt.

Bei Porsche ist der elektrische Porsche 718 betroffen, der Ende 2025 auf den Markt kommen sollte, die Einführung dürfte sich verzögern. Porsche selbst wollte sich zu den Berichten aber nicht äußern. Bei Audi sieht die Sache ein bisschen besser aus.

Hier setzt man auf mehrere Anbieter für die Akkus und gibt an, dass es keinerlei Verzögerungen (z.B. beim A6 e-tron) geben wird. Doch vermutlich wird es jetzt Nachverhandlungen mit CATL und LG geben, was für Audi teurer als geplant wird.

Während Audi also nur auf höhere Kosten blickt, die am Ende sicher die Kunden tragen werden, so hat Porsche angeblich auch noch Probleme mit einem „Bauteil im Antriebsstrang“. Das nächste Elektroauto der Marke kommt eher nicht 2025.

Mg Cybster Header

MG Cyberster hat einen Preis: Das etwas andere Elektroauto

MG Motor, mittlerweile unter der Führung von SAIC Motor aus China, baut sein Portfolio an Elektroautos nächstes Jahr mit einem…

5. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

