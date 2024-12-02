Porsche plant Elektroauto mit „einem echten Sportwagen-Gefühl“
Der Porsche Taycan ist ein gutes Elektroauto und ein durchaus guter Sportwagen, aber es ist kein „klassischer Porsche“ wie der 911er. Er ist lang, groß und schwer. Das merkt man zwar kaum, aber komplett verstecken kann man das Gewicht nicht.
Mit dem elektrischen 718er soll bei Porsche aber ein Elektroauto „mit einem echten Sportwagen-Gefühl“ kommen, so Michael Steiner von Porsche gegenüber Autocar.
Die Idee ist, dass die neue Plattform vor allem leichter ist und der Schwerpunkt des Akkus nicht (nur) im Unterboden, sondern hinter dem Fahrer liegt. Ähnlich wie bei einem Verbrenner. Man soll hier also auch wirklich sehr tief auf dem Boden sitzen.
Porsche hat sich aber noch mehr Gedanken über Effizienz, Lenkung und vor allem auch Bremsverhalten gemacht, da habe man sehr viel auf der Formel E gelernt. Das ganze Wissen wird in den ersten echten Elektro-Sportwagen von Porsche wandern.
Michael Steiner ist natürlich schon mehrere Prototypen gefahren und merkt vor allem zwei Highlights an. Da wären einmal das Zusammenspiel aus Schwerpunkt und Steuerung, aber auch die Tatsache, dass das erste Elektro-Cabrio geplant ist. Den elektrischen Porsche 718 wird man als Cayman und als Boxster bekommen.
Und wann könnten Kunden mit der Serienversion, die man vor ein paar Jahren als Mission R vorgestellt hat, rechnen? Eigentlich war das schon für 2025 geplant, es wäre mit Blick auf die neue Strategie aber möglich, dass das Auto später kommt.
Das heißt: Künstliche Beschränkung der Leistung alle paar Sekunden? Oder: Der Anlasser ist kaputt, der Motor springt nicht mehr an? Oder: Der Auspuff ist kaputt und muss erneuert werden? Oder: AdBlue ist leer, bitte auffüllen?
11 Beiträge über Autos in 24h… mobiFlip -> mobiGRIP?
Bisschen zu exzessiv
Wir machen die Newslage nicht, das ist nicht jeden Tag so. Aber wenns dich stört, kannste auch das ansurfen: https://www.mobiflip.de/retro
PS: der erste Teil unseres Namens definiert(e) hier das Thema, der zweite ist reine Fantasie.
Der große Unterschied zu einem klassischen Porsche ist der Wiederverkaufswert.
Ich denke, das ist das größte Problem des Tycan. Wid interessant zu sehen sein wie es sich bei dem 718 entwickelt.
Naja der Taycan ist ja auch eher das Panamera Pendant. Und der Wiederverkaufswert des Panameras ist auch unterirdisch.
Ich denke Porsche ist das Thema E Autos falsch angegangen. In der Verbrenner Welt gab es erst den 911 und anschließend die Massenmodelle. Jeder der einen Panamera, Macan oder sonst was kauft will eigentlich einen 911er.
Sie hätten also mMn erst den krassesten E Sportwagen aller Zeiten als 911 Pendant rausbringen sollen, welcher dann bestimmt auch Wertstabil wäre. Und anschließend des Massenmarkt beliefern sollen mit 718, Macan etc. Ich denke das hätte die Begehrlichkeit für den E Macan und co deutlich mehr gesteigert und dieses Wertverlust Thema wäre nicht so groß (denn den hat man ja auch bei den Verbrenner Massenmodellen).