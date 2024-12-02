Porsche plant Elektroauto mit „einem echten Sportwagen-Gefühl“

Der Porsche Taycan ist ein gutes Elektroauto und ein durchaus guter Sportwagen, aber es ist kein „klassischer Porsche“ wie der 911er. Er ist lang, groß und schwer. Das merkt man zwar kaum, aber komplett verstecken kann man das Gewicht nicht.

Mit dem elektrischen 718er soll bei Porsche aber ein Elektroauto „mit einem echten Sportwagen-Gefühl“ kommen, so Michael Steiner von Porsche gegenüber Autocar.

Die Idee ist, dass die neue Plattform vor allem leichter ist und der Schwerpunkt des Akkus nicht (nur) im Unterboden, sondern hinter dem Fahrer liegt. Ähnlich wie bei einem Verbrenner. Man soll hier also auch wirklich sehr tief auf dem Boden sitzen.

Porsche hat sich aber noch mehr Gedanken über Effizienz, Lenkung und vor allem auch Bremsverhalten gemacht, da habe man sehr viel auf der Formel E gelernt. Das ganze Wissen wird in den ersten echten Elektro-Sportwagen von Porsche wandern.

Michael Steiner ist natürlich schon mehrere Prototypen gefahren und merkt vor allem zwei Highlights an. Da wären einmal das Zusammenspiel aus Schwerpunkt und Steuerung, aber auch die Tatsache, dass das erste Elektro-Cabrio geplant ist. Den elektrischen Porsche 718 wird man als Cayman und als Boxster bekommen.

Und wann könnten Kunden mit der Serienversion, die man vor ein paar Jahren als Mission R vorgestellt hat, rechnen? Eigentlich war das schon für 2025 geplant, es wäre mit Blick auf die neue Strategie aber möglich, dass das Auto später kommt.