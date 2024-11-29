Handel

Aus für GameStop: Alle Standorte in Deutschland machen dicht

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller

GameStop wird bis Anfang 2025 alle Filialen in Deutschland schließen. Nach einer drastischen Reduzierung der Standorte von 200 auf 69 in den letzten Jahren wird nun auch das Weihnachtsgeschäft 2024 als eine Art Ausverkauf enden.

Die Entscheidung, die Filialen zum 31. Januar 2025 zu schließen, wurde zunächst intern kommuniziert und dann von den Mitarbeitern an die Kunden weitergegeben. Auch Lieferanten bestätigten diese Information. Gleichzeitig stoppten die Filialen Vorbestellungen und den Verkauf von Gutscheinen. Offiziell wurde das alles noch nicht kommuniziert.

Die Schließung betrifft rund 500 Mitarbeiter. Bereits im Jahr 2023 wurden über 100 Filialen geschlossen, wovon vor allem mittelgroße Städte betroffen waren. GameStop betreibt weltweit über 4.000 Filialen, zieht sich aber auch international aus mehreren Märkten zurück.

In Europa ist GameStop nur noch in Frankreich, Italien und Deutschland vertreten. Die deutschen Geschäfte wurden kürzlich an einen italienischen Händler verkauft, der bereits ähnliche Geschäfte in der Schweiz übernommen hat.


Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Car Muller 👋
    sagt am

    Sehr schade, habe dort doch einige gebrauchte Spiele gekauft und hatte bei „Problemen“ immer gute Ansprechpartner

    Antworten
  2. Rainy 🏅
    sagt am

    naja nach Digital only soweit das Auge reicht, war das zu erwarten. Schade um einige gute Dealz.

    Antworten
  3. Carlo 🔅
    sagt am

    echt schade

    Antworten
  4. Giovanni Senioroce ☀️
    sagt am

    Eine Ära ist zu Ende gegangen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / Aus für GameStop: Alle Standorte in Deutschland machen dicht
Weitere Neuigkeiten
dm startet Augenscreenings – Ärzte schlagen Alarm
in Dienste
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Warntag 2025: Großalarm-Test in Deutschland am 11. September
in Dienste
T1 Pro und P3 Pro: Laifen erweitert Produktportfolio um Elektrorasierer
in Smart Home
Adobe Premiere für das iPhone angekündigt
in News
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche M1: Dieser „neue“ SUV ist ein Resultat der aktuellen Krise
in Mobilität
Samsung Galaxy S26: Neues „iPhone-Design“ und endlich echtes Qi2
in Smartphones
XGIMI stellt HORIZON 20-Serie und TITAN-Projektor vor
in Hardware
Porsche will das Laden „radikal vereinfachen“
in Mobilität
1und1 Logo Header
1&1: Preisnachlass, mehr Speed oder mehr Datenvolumen
in 1und1
EcoFlow und Home Connect: Strom clever nutzen
in Smart Home