Aus für GameStop: Alle Standorte in Deutschland machen dicht

GameStop wird bis Anfang 2025 alle Filialen in Deutschland schließen. Nach einer drastischen Reduzierung der Standorte von 200 auf 69 in den letzten Jahren wird nun auch das Weihnachtsgeschäft 2024 als eine Art Ausverkauf enden.

Die Entscheidung, die Filialen zum 31. Januar 2025 zu schließen, wurde zunächst intern kommuniziert und dann von den Mitarbeitern an die Kunden weitergegeben. Auch Lieferanten bestätigten diese Information. Gleichzeitig stoppten die Filialen Vorbestellungen und den Verkauf von Gutscheinen. Offiziell wurde das alles noch nicht kommuniziert.

Die Schließung betrifft rund 500 Mitarbeiter. Bereits im Jahr 2023 wurden über 100 Filialen geschlossen, wovon vor allem mittelgroße Städte betroffen waren. GameStop betreibt weltweit über 4.000 Filialen, zieht sich aber auch international aus mehreren Märkten zurück.

In Europa ist GameStop nur noch in Frankreich, Italien und Deutschland vertreten. Die deutschen Geschäfte wurden kürzlich an einen italienischen Händler verkauft, der bereits ähnliche Geschäfte in der Schweiz übernommen hat.