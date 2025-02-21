Unterhaltung

Avatar: Neue Serie „Sieben Häfen“ bestätigt

Avatar

Vor ein paar Tagen war Avatar: Der Herr der Elemente meint Tipp der Woche, weil wir die Kultserie nachgeholt haben. Nach „Die Legende von Aang“ folgt vor ein paar Jahren „Die Legende von Korra“ und das ist noch nicht das Ende der Geschichte.

Nickelodeon hat „Avatar: Seven Havens“ (Sieben Häfen) in Auftrag gegeben, die neue Serie besteht aus zwei Staffeln und insgesamt 26 Folgen, die wieder etwa 30 Minuten lang gehen. Ein konkretes Datum für die neue Serie gibt es bisher nicht.

Dieses Mal wird die Geschichte von Zwillingen erzählt, die Erdbändiger sind, einer davon wird der neue Avatar. Nach Luft und Wasser kommt jetzt also die Erde, mal schauen, ob dann irgendwann auch noch ein Avatar ansteht, der mit Feuer startet.

  1. Robärt-Müffelt-Nach-FDP 🏅
    sagt am

    Oh, my body is ready!

    Antworten
  2. Newt 🎖
    sagt am

    Hoffentlich hat die Serie dann auch wieder einen Banger als outro. https://www.youtube.com/watch?v=6xW83hx4P7M&t=12

    Antworten

