AVM FRITZ!Box 4690 startet für 319 Euro
Die FRITZ!Box 4690 ist ein neuer WLAN-Router von AVM, der für den Einsatz an vorhandenen Modems, insbesondere an schnellen Glasfaseranschlüssen, konzipiert ist. Nun startet das Modell in den Markt – für 319 Euro (UVP).
Die FRITZ!Box 4690 unterstützt „Glasfasergeschwindigkeiten“ von bis zu 10 GBit/s, die über einen 10-GBit/s-WAN, einen 10-GBit/s-LAN-Port und drei 2,5-GBit/s-LAN-Anschlüsse im Heimnetzwerk verteilt werden können. Der Router ist Dualband-fähig und unterstützt sowohl Wi-Fi 7 als auch Wi-Fi 6, wodurch eine drahtlose Übertragungsrate von bis zu 6,9 GBit/s erreicht wird.
Zusätzlich zur Netzwerkleistung bietet die FRITZ!Box 4690 typische Funktionen wie WLAN Mesh, eine integrierte Telefonanlage, VPN, einen WLAN-Gastzugang und eine Firewall. Ein USB-Anschluss ermöglicht den Anschluss von Speichermedien oder Mobilfunksticks. Über den DECT ULE Funkstandard können zudem diverse Smart-Home-Anwendungen, etwa in den Bereichen Heizung und Beleuchtung, eingebunden werden.
FRITZ!Box 4690 Eckdaten
- WLAN-Router, für den Anschluss an z. B. ein Glasfasermodem
- WLAN Mesh, 4×4 auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7/Wi-Fi 6
- WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s (Wi-Fi 7); 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s (Wi-Fi 6)
- 1x 10-GBit/s-WAN- sowie 1x 10 GBit/s-LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 2,5 GBit/s
- 1x USB 3.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker
- Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)
- Smart Home über DECT ULE
- FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.
- Verfügbar ab sofort zum Preis von 319 Euro (UVP)
in Marktgeschehen
Wenn das Ding nur 6 GHz unterstützen würde, wäre es echt ein perfekter Router. So muss ich leider auf die nächste Generation warten..
Ganz ehrlich, was nützen Dir 6 GHz in der Praxis… Eine Wand zwischen Dir und dem Router und das wars… Höhere Frequenz = höherer Durchsatz, aber auch = höhere Dämpfung und geringere Reichweite…
Mich würde mal ein Test interessieren, wie die ganzen Glasfasermodelle sich im WLAN unterscheiden. Den theoretischen Effekt von WIFI 6 und WIFI 7 kenne ich auch, aber mich würde mal ganz praktisch interessieren, welches Modell von AVM „besser“ durch Betondecken, Rigipswände und so was „durchfunkt“. Also beispielsweise dieses Modell hier und irgendein 7000er von AVM an derselben Stelle montiert, bei welchem kommt mehr an der Empfangsstelle an, die vom Router aus gesehen hinter einer Ziegelwand, durch eine Betondecke und noch eine Rigipswand ist. Gibt es über solche Fragen auch Tests?
Dass sich jede Örtlichkeit extrem unterscheidet, muss man sich in der Regel auf die technischen Eckdaten fokussieren. Aber es gibt sicherlich auch Tests, wo vor Ort mal durch gemessen wird, aber das kann halt am nächsten Ort wieder komplett anders ausfallen.
Ich schaue immer mal beim Kollegen Harald Karcher auf YouTube rein, evtl. ist das schon interessant für dich https://www.youtube.com/@HaraldKarcher
Ja, die gibt es. In erster Linie ist die Antennenkonfiguration von Belang. Guck bei bei YouTube nach CLP.