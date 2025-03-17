AVM FRITZ!Box 4690 startet für 319 Euro

Die FRITZ!Box 4690 ist ein neuer WLAN-Router von AVM, der für den Einsatz an vorhandenen Modems, insbesondere an schnellen Glasfaseranschlüssen, konzipiert ist. Nun startet das Modell in den Markt – für 319 Euro (UVP).

Die FRITZ!Box 4690 unterstützt „Glasfasergeschwindigkeiten“ von bis zu 10 GBit/s, die über einen 10-GBit/s-WAN, einen 10-GBit/s-LAN-Port und drei 2,5-GBit/s-LAN-Anschlüsse im Heimnetzwerk verteilt werden können. Der Router ist Dualband-fähig und unterstützt sowohl Wi-Fi 7 als auch Wi-Fi 6, wodurch eine drahtlose Übertragungsrate von bis zu 6,9 GBit/s erreicht wird.

Zusätzlich zur Netzwerkleistung bietet die FRITZ!Box 4690 typische Funktionen wie WLAN Mesh, eine integrierte Telefonanlage, VPN, einen WLAN-Gastzugang und eine Firewall. Ein USB-Anschluss ermöglicht den Anschluss von Speichermedien oder Mobilfunksticks. Über den DECT ULE Funkstandard können zudem diverse Smart-Home-Anwendungen, etwa in den Bereichen Heizung und Beleuchtung, eingebunden werden.

FRITZ!Box 4690 Eckdaten