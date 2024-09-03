Hardware

AVM FRITZ!Box 4690 vorgestellt

Die FRITZ!Box 4690 ist ein neuer WLAN-Router von AVM, der für den Einsatz an vorhandenen Modems, insbesondere an schnellen Glasfaseranschlüssen, konzipiert ist.

Sie unterstützt Glasfasergeschwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s, die über einen 10-GBit/s-WAN, einen 10-GBit/s-LAN-Port und drei 2,5-GBit/s-LAN-Anschlüsse im Heimnetzwerk verteilt werden können. Der Router ist Dualband-fähig und unterstützt sowohl Wi-Fi 7 als auch Wi-Fi 6, wodurch eine drahtlose Übertragungsrate von bis zu 6,9 GBit/s erreicht wird.

Zusätzlich zur Netzwerkleistung bietet die FRITZ!Box 4690 typische Funktionen wie WLAN Mesh, eine integrierte Telefonanlage, VPN, einen WLAN-Gastzugang und eine Firewall. Ein USB-Anschluss ermöglicht den Anschluss von Speichermedien oder Mobilfunksticks. Über den DECT ULE Funkstandard können zudem diverse Smart-Home-Anwendungen, etwa in den Bereichen Heizung und Beleuchtung, eingebunden werden.

FRITZ!Box 4690 Eckdaten

  • WLAN-Router, ideal für den Anschluss an ein Glasfasermodem
  • WLAN Mesh, 4×4 auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7/Wi-Fi 6
  • WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s (Wi-Fi 7); 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s (Wi-Fi 6)
  • 1x 10-GBit/s-WAN- sowie 1x 10 GBit/s-LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 2,5 GBit/s
  • 1x USB 3.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker
  • Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)
  • Smart Home über DECT ULE
  • FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.
  • Informationen zu Marktstart und UVP folgen

