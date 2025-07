AVM: Neuer Chef kommt von 1&1

AVM, ein Unternehmen im Bereich der digitalen Heimtechnologie, begrüßt Jan Oetjen als neuen CEO. Der ist kein Unbekannter in der Tech-Branche.

Oetjen wird zum 30. September 2024 die Nachfolge von Johannes Nill antreten, der bisher als CEO und Sprecher der Geschäftsführung tätig war. Das neue Führungsteam besteht aus Oetjen sowie Mitgründer und CTO Peter Faxel und CFO Jan-Christian Werner. Gemeinsam wollen sie AVM weiter in Richtung Innovation und internationale Expansion führen, heißt es in einer Hausmeldung.

Jan Oetjen bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der IT-Branche mit und war zuletzt Vorstandsvorsitzender von 1&1 Mail & Media. Er leitete unter anderem die E-Mail-Dienste Web.de und GMX sowie den Werbevermarkter United Media. Mit seiner Expertise in strategischem Management und Technologie will Oetjen die Marktführerschaft von AVM in Deutschland weiter ausbauen und das internationale Wachstum vorantreiben. So heißt es von ihm:

Ich freue mich sehr darauf, die Leitung von AVM zu übernehmen und gemeinsam mit dem bewährten Team die Erfolgsgeschichte des Unternehmens weiterzuführen. Innovationen, die Stärkung unserer Marktführerschaft in Deutschland und die stärkere Ausschöpfung der internationalen Potenziale werden unsere zentralen Ziele sein. AVM steht als europäisches Unternehmen für sichere und zuverlässige Produkte für die vernetzte Welt, diese Position werden wir weiter ausbauen. – Jan Oetjen

Johannes Nill, Mitbegründer von AVM, übergibt die Geschäftsführung im Rahmen eines geplanten Generationswechsels. AVM, bekannt durch seine FRITZ!-Produkte, zählt zu den europäischen Marktführern in den Bereichen Router, WLAN-Repeater und Smart-Home-Technologien.

