AVM verteilt FRITZ!OS 8.00 für die FRITZ!Box 6591 Cable

Das neue FRITZ!OS 8.00 für die FRITZ!Box 6591 Cable ist da und bringt zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen mit sich.

Die neue Version FRITZ!OS 8.00 bringt eine Vielzahl von Funktionen und Verbesserungen für die FRITZ!Box 6591 Cable. Im Bereich DOCSIS wurde unter anderem die Information über die Auslastung des Kabelanschlusses per Push-Dienst in E-Mails hinzugefügt und die Übersichtsseite des Kabelanschlusses überarbeitet. Verbesserungen gibt es auch bei der Einrichtung des Internetzugangs am Kabelanschluss, die durch einen überarbeiteten Assistenten erleichtert wird.

Im Internetbereich können nun auch IPv6-Daten über einen WireGuard-VPN-Tunnel übertragen werden. Ein neuer grafischer Online-Monitor bietet erweiterte Informationen über die Auslastung des Internetanschlusses durch einzelne Netzwerkgeräte. Außerdem wurde die Kindersicherung verbessert, sodass die Online-Zeit um 45 Minuten verlängert werden kann. Darüber hinaus wurden verschiedene Verbesserungen bei VPN-Verbindungen, der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche und den Voreinstellungen für den Internetzugang vorgenommen.

Für das Heimnetzwerk stehen jetzt individuelle Icons für Netzwerkgeräte zur Verfügung und es können eigene Namen für Gastgeräte vergeben werden. Die Smart-Home-Funktionen wurden um die Möglichkeit erweitert, Heizkörperregler individuell einzustellen und zeitgesteuerte Routinen zu aktivieren. Auch die Systemverbesserungen sind umfangreich: Der Push-Dienst wurde überarbeitet, die Erkennung von FRITZ!Box-Updates verbessert und die Kommunikation mit AVM-Diensten optimiert.

Ihr erhaltet das Update wie üblich, wenn die Auto-Update-Funktion gewählt wurde, oder nach einem Klick auf „Update starten“ auf der Benutzeroberfläche „fritz.box“. Alternativ könnt ihr das Firmware-File auch vom FTP-Server von AVM laden und manuell installieren.

-->