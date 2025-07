Bahn verkauft BahnCard 50 zum halben Preis

Die Deutsche Bahn bietet vom 1. bis 13. Oktober 2024 eine attraktive Aktion an: Die BahnCard 50 gibt es in diesem Zeitraum zum halben Preis.

Für die reguläre BahnCard 50 zahlen Kunden zwischen 27 und 64 Jahren in der 2. Klasse somit statt 244 Euro nur 122 Euro. Wer in der 1. Klasse reisen möchte, erhält die BahnCard 50 für 246 Euro statt 492 Euro. Diese BahnCard bietet 50 Prozent Ermäßigung auf alle Flexpreise und 25 Prozent Ermäßigung auf die bereits ermäßigten Sparpreise.

Auch die anderen Varianten der BahnCard 50 sind ermäßigt. Die Senioren BahnCard bzw. die ermäßigte BahnCard für die 2. Klasse kosten im Aktionszeitraum statt 122 Euro nur 99,99 Euro. Für die 1. Klasse zahlen Senioren und Ermäßigungsberechtigte 195 Euro statt 241 Euro.

Die My BahnCard 50 für alle unter 27 Jahren ist in der 2. Klasse für 69,99 Euro (statt 79,90 Euro) und in der 1. Klasse für 195 Euro (statt 241 Euro) erhältlich.

