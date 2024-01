Barbenheimer: Barbie und Oppenheimer starten bei Sky und WOW

Barbenheimer war das große Thema im Kino letztes Jahr, denn mit Barbie und mit Oppenheimer starteten zwei Blockbuster in der gleichen Woche. Das wird bei Sky und WOW nicht der Fall sein, aber man wird beide Filme schon sehr bald zeigen.

Barbie startet am 14. Februar bei Sky und WOW, damit zeigt man den Film doch zwei Tage früher als geplant (vermutlich, um mit dem Valentinstag zu werben) und Oppenheimer startet am 20. März bei Sky und WOW. Natürlich gibt es die beiden Blockbuster mit 4K und Dolby Atmos – Spaß, die Qualität ist weiterhin die alte.

Bei Barbie haben wir die Aktion von Amazon vor ein paar Wochen genutzt und schon zugeschlagen, war okay, genau das, was ich erwartet habe. Mal schauen, ob wir uns Oppenheimer, den ich nicht im Kino geschaut habe, bei WOW anschauen, vielleicht gibt es da bis zum Start auch noch ein Angebot bei Amazon und Co.

