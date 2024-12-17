Bayerns Kliniken fordern Zuckersteuer
Die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) fordert ein grundsätzliches Umdenken in der Gesundheitspolitik, um die Gesundheitsversorgung in Deutschland zukunftsfähig zu machen.
Ein zentraler Vorschlag ist die Einführung einer Zuckersteuer, die in anderen europäischen Ländern wie Großbritannien bereits erfolgreich umgesetzt wurde. Nach Einschätzung von Experten könnten dadurch in den nächsten 20 Jahren „160.000 Lebensjahre“ gerettet und 16 Milliarden Euro an gesellschaftlichen Kosten eingespart werden.
Ernährungsbedingte Krankheiten könnten durch diese Maßnahme deutlich reduziert werden, was nicht nur die Gesundheit der Bevölkerung verbessern, sondern auch das Gesundheitssystem entlasten würde. Die Zuckersteuer ist im Zuge der Äußerungen vor allem ein Symbolbild, für mehr zielgerichtete Maßnahmen.
Roland Engehausen, Geschäftsführer der BKG, sieht in der Zuckersteuer eine dringend notwendige Präventionsmaßnahme, die bei der Bevölkerung ankommt. Die BKG fordert eine Abkehr vom aktuellen gesundheitspolitischen Kurs und eine Rückbesinnung auf Maßnahmen, die Prävention und Patientensteuerung in den Mittelpunkt stellen.
Eine gezielte Zuckersteuer könnte ein entscheidender Schritt sein, um die Gesundheit der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern und das Gesundheitssystem langfristig zu entlasten, heißt es von der Krankenhausgesellschaft.
Meine Güte.
Nicht ständig neue Einnahmequellen suchen. Und nicht ständig die Bonis erhöhen.
Einfach mal schauen für was einen Mist das Geld rausgeworfen wird.
Also bei den Ausgaben sparen und den Leuten ihr Geld lassen.
Deutschland wird sicherlich wieder einen Sonderweg gehen, wie überall. Warum erfolgreiches kopieren, wenn es komplizierter geht! Wetten??
Und das aus dem Bundesland deren „Staatspartei“ anderen Parteien am lautesten eine angeblich Verbotswut vorwirft
Ja ich weiß es wird KEIN Verbot gefordert aber kommt dem nahe
Sehr gut, bitte umsetzen!
die haben sie ja echt nicht mehr alle. nicht dass es heutzutags schon nicht möglich ist manchen Märkten ne richtige Dose CocaCola zu bekommen. (Zero schmeckt zum vomieren) nein jz wird auch noch vorgeschlagen die Sachen zu verteuern 🤦🏼♂️
Schaust mal in die UK. Kurzsichtigkeit scheint leider Programm zu sein, wenn es um die Gesundheit geht. Seit die UK die Zuckersteuer eingeführt hat, geht deren Diabetis-Rate deutlich runter.
Aber hey, meckern und so. Meine Freiheit blah blah.
Ach ich liebe es, wenn man nur bei den einen Sachen auf andere Länder schaut, bei denen es einem passt, und bei anderen dann gerne die Augen verschließt 😂😂
Lass mich raten….. Atomkraftwerke!? 😂
Ach Kurt, ab und zu Mal über den Tellerrand zu schauen, hat noch niemanden geschadet.
Ich kann in jeden Supermarkt oder Tankstelle gehen und bekomme eine Dose Cola.
Ich bin übrigens für eine Zuckersteuer.
Und da stecken bestimmt die Grünen dahinter ☝️
aha und weiter?