Beats Studio Buds+ vorgestellt: Neuer Kopfhörer von Apple für 200 Euro

Apple hat damals Beats in erster Linie für Apple Music (es gab schon Beats Music) übernommen, doch auch die Hardware-Sparte passt gut ins eigene Portfolio, denn es gibt Kopfhörer, die sich von den AirPods unterscheiden. Und die Beats Studio Buds bekommen ein Upgrade für 2023, was man am neuen Zusatz „+“ erkennt.

Der Vorteil von Beats bleibt aber, denn neben einer Extras für iOS, funktionieren die Modelle auch gut mit Android. Es gibt Dinge wie Fast Pair und eine App, sowas fehlt bei den AirPods von Apple. Und auch Dinge wie „Audio Switch“ und „Find My Device“ für Android sind dabei, man bekommt also das Komplettpaket bei Beats.

Die Beats Studio Buds+ kommen in drei neuen Farben, darunter auch eine komplett transparente Version, es gibt jetzt vier Aufsätze für das Ohr, Beats hat das Design minimal für einen besseren Sound angepasst und ANC soll besser sein, dazu zählt übrigens auch der Transparenzmodus, der jetzt laut Beats doppelt so gut ist.

Bessere Mikrofone sorgen für eine bessere Gesprächsqualität und beim Akku gibt es eine Stunde mehr, ohne ANC sind das jetzt bis zu 9 Stunden. Und mit Case gibt es dann bis zu 36 Stunden, allerdings bleibt es bei USB C zum Laden, es gibt kein Qi für kabelloses Laden. Wir haben 2023, wie sieht es bei Beats mit dem Preis aus?

Natürlich wird auch dieses Produkt teurer, wir sprechen jetzt über 199,95 Euro und somit einen Aufpreis von 50 Euro, also über 30 Prozent mehr. Das ist nicht ohne, da für mich aber keine Kopfhörer mit Stängel mehr infrage kommen, finde ich diese Neuauflage spannend, denn das ist ein sehr leichter und kompakter Kopfhörer.

Weitere Details zu den Beats Studio Buds+ gibt es auf der offiziellen Webseite von Beats, der Verkauf findet aber über die Seite von Apple statt. Darüber hinaus wird man den neuen Beats-Kopfhörer auch direkt bei Amazon und Co. kaufen können.

