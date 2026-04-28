Apple soll zwei neue Ultra-Produkte geplant haben

Apple spielt angeblich mit dem Gedanken, dass man neue Ultra-Produkte auf den Markt bringt und könnte für 2026 direkt drei Neuheiten geplant haben, einmal ein iPhone Ultra, dann ein MacBook Ultra und schließlich noch die AirPods Ultra.

Laut Macworld, womit wir jetzt eine zweite Quelle für diese Aussage haben, soll Apple intern auf jeden Fall mit dem Gedanken spielen, dass man dem faltbaren iPhone diesen Zusatz spendiert und beim MacBook wird es das OLED-Modell sein.

Bei den AirPods spekuliert die Quelle auch nur, wie auch bei einem iPad Ultra, was man ebenfalls falten kann und in ein paar Jahren kommt, bei den anderen zwei Produkten hat man jedoch einen Insider bei Apple, der das jetzt behauptet hat.

Man könnte jetzt vermuten, dass Ultra ein bisschen zu übertrieben wäre und zu hohe Erwartungen weckt, aber damit hat Apple kein Problem. Die Apple Watch Ultra ist auch nur eine normale Apple Watch mit anderem Design und sie war sogar eine Weile bei einigen Features (wie Display) schlechter als die normale Watch.