Google kündigt ganz neue Suche für YouTube an

Google baut die Suche bei YouTube aus und führt sowas wie einen KI-Modus ein, den man auch von der Google Suche selbst kennt. Aktiviert man die neue Option, die noch in der Testphase ist, dann erscheint ein „Frag YouTube“-Button oben.

Nutzt man diese neue Suche bei YouTube, dann gibt es nicht nur Videos, Google nutzt hier auch die Informationen aus Videos. Bei „Details für Apollo 11“ gibt es also einen Mix aus passenden Videos und noch ein paar neue Stichpunkte in Textform.

Wir testen derzeit eine dialogorientierte Suchfunktion, die die bestehende Suchfunktion auf YouTube ergänzt. Unser Ziel ist es, dir dabei zu helfen, auf interaktivere Weise tiefer in die Themen einzutauchen, die dich interessieren.

Google integriert also seine Gemini-Technik mit einem eigenen Chatbot, der für YouTube ausgelegt ist und den Fokus etwas mehr auf Videos in den Vorschlägen bei den Antworten legt, damit die Nutzer nicht nur Text zum Lesen bekommen.

Als eigenes Beispiel nennt Google eine Suche nach einem kurzen Ausflug nach San Francisco, bei dem man dann einen Mix aus Text, Videos und Shorts bekommt, um seine Route zu planen. Bisher testet man diese Neuerung nur mit Premium-Nutzern und diese müssen diese aktivieren, der Test soll aber bald erweitert werden.