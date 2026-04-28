Dienste

Google kündigt ganz neue Suche für YouTube an

Autor-Bild
Von
Google News
| 1 Kommentar
Youtube

Google baut die Suche bei YouTube aus und führt sowas wie einen KI-Modus ein, den man auch von der Google Suche selbst kennt. Aktiviert man die neue Option, die noch in der Testphase ist, dann erscheint ein „Frag YouTube“-Button oben.

Nutzt man diese neue Suche bei YouTube, dann gibt es nicht nur Videos, Google nutzt hier auch die Informationen aus Videos. Bei „Details für Apollo 11“ gibt es also einen Mix aus passenden Videos und noch ein paar neue Stichpunkte in Textform.

Wir testen derzeit eine dialogorientierte Suchfunktion, die die bestehende Suchfunktion auf YouTube ergänzt. Unser Ziel ist es, dir dabei zu helfen, auf interaktivere Weise tiefer in die Themen einzutauchen, die dich interessieren.

Google integriert also seine Gemini-Technik mit einem eigenen Chatbot, der für YouTube ausgelegt ist und den Fokus etwas mehr auf Videos in den Vorschlägen bei den Antworten legt, damit die Nutzer nicht nur Text zum Lesen bekommen.

Als eigenes Beispiel nennt Google eine Suche nach einem kurzen Ausflug nach San Francisco, bei dem man dann einen Mix aus Text, Videos und Shorts bekommt, um seine Route zu planen. Bisher testet man diese Neuerung nur mit Premium-Nutzern und diese müssen diese aktivieren, der Test soll aber bald erweitert werden.

Valve äußert sich offiziell zum Steam Deck 2

Der Steam Controller hat ein Datum (4. Mai) und einen Preis (99 Euro), jetzt warten wir also auf die neue…

28. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze51 🌀
    sagt am

    YT sollte mal endlich die ganzen sinnfreien Selbstdarsteller mit den sinnfreien Tanz-Reals, die Oberschlauen und und aussortien, die ko*zen mich so an

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Google kündigt ganz neue Suche für YouTube an
Weitere Neuigkeiten
Apple Event September 2021 Header
Apple soll zwei neue Ultra-Produkte geplant haben
in Computer
Valve äußert sich offiziell zum Steam Deck 2
in Gaming
Galaxy Tab S12: Entwicklung der neuen Generation schreitet weiter voran
in Tablets
Sony Xperia 1 VIII: Neues Flaggschiff mit einer optischen Überraschung
in Smartphones
Leapmotor: Stellantis verzichtet auf das spannende Elektroauto bei uns
in Mobilität
Computer Online Internet Pc
Betrugsvorwürfe und Insolvenz: Betriebsstopp bei Cleverbuy
in Handel
MacBook Neo: Die Preise purzeln
in Schnäppchen
Audi kündigt neuen Q4 e-tron für 2026 an
in Mobilität
Microsoft will bei der neuen Xbox noch „sehr viel lernen“
in Gaming
ING: Auslandsüberweisungen endlich mobil möglich
in Fintech