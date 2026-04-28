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Valve äußert sich offiziell zum Steam Deck 2

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Der Steam Controller hat ein Datum (4. Mai) und einen Preis (99 Euro), jetzt warten wir also auf die neue Steam Machine und das neue Steam Deck 2. Bei der Steam Machine dürfte es bald weitere Details geben, beim Steam Deck 2 noch nicht.

IGN hat mal direkt bei Valve nachgefragt und eine offizielle Antwort bekommen, die aber nur „Wir arbeiten mit Hochdruck daran“ lautete. Das ist nicht viel, aber es ist eine Aussage. Vermutlich wird das Steam Deck 2 auch noch nicht 2027 kommen.

Vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass Valve wohl eher 2028 anpeilt und falls das stimmt, dann wird man sich frühestens nächstes Jahr weiter dazu äußern. Man hat mit der aktuellen Hardware und RAM- und Speicherkrise aber genug Probleme.

Und wenn man sich unsere Hardware-Projekte im Laufe der Jahre ansieht, lässt sich natürlich bei jedem Schritt eine klare Linie vom ursprünglichen Steam Controller über die Steam Machine bis hin zum Steam Deck und zu allem ziehen, was wir dieses Jahr ankündigen und auf den Markt bringen. Wir gehen davon aus, dass es beim Steam Deck 2 ähnlich sein wird, wobei vieles, was wir hier tun, Erkenntnisse sind, die darauf hinführen.

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27. April 2026 | Jetzt lesen →

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