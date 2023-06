Beats Studio Pro: Viele Details zum neuen Kopfhörer

Euch sind die AirPods Max zu teuer oder eventuell etwas zu schwer (was bei mir zutrifft)? Dann könnte der kommende Beats Studio Pro genau die richtige Wahl sein, denn laut 9TO5Mac sprechen wir hier über 260 g und nicht 385 g (AirPods).

Beats Studio Pro: 3D Audio mit Head Tracking

Die Akkulaufzeit liegt laut Quelle bei 40 Stunden inklusive ANC und man hat wohl interne Dokumente gesehen, in denen von einem hörbar besseren Sound die Rede ist. 3D Audio, Dolby Atmos und ein Transparenzmodus sind natürlich mit dabei.

Der Beats Studio Pro wird mit iOS und Android kompatibel sein und es gibt auch noch einen 3,5 mm-Port, wer weiterhin gerne ein Kabel nutzt. Schnelles Koppeln ist mit Android und iOS möglich und beim iPhone gibt es noch „Hey Siri“ als Option.

In den internen Dokumenten wird vor allem der bessere Sound mit den neuen Treibern hervorgehoben und ein eigener Chip soll dafür sorgen, dass der Sound immer gut klingt, egal bei welcher Lautstärke. Und was ich interessant finde, was man bei Beats bisher noch nicht findet: Es gibt sogar Head Tracking bei 3D Audio.

Beats Studio Pro: Marktstart am 19. Juli

Vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass der Beats Studio Pro mit einer UVP von 399,99 Euro auf den Markt kommen wird und nicht teurer als der Vorgänger (Beats Studio 3 Wireless) wird. Marktstart ist am 19. Juli und wir haben folgende Farben:

Black (MQTP3ZM/A)

Deep Brown (MQTT3ZM/A)

Navy (MQTQ3ZM/A)

Sandstone (MQTR3ZM/A)

Sony WF-1000XM5: Wir haben endlich einen Preis für euch Sony hat einen neuen Highend-In-Ear-Kopfhörer für den Sommer 2023 geplant, denn in den letzten Wochen hat sich der Sony WF-1000XM5 mehrmals gezeigt. Was bisher aber fehlte: Preis und Datum. Einen […]24. Juni 2023 JETZT LESEN →

-->