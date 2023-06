Beats Studio Pro: Das kostet der neue Kopfhörer von Apple

Wir haben in den letzten Wochen immer wieder Leaks rund um den Beats Studio Pro gesehen, einen neuen Kopfhörer von Apple, der bald kommen dürfte. Wann? Das ist noch unklar, aber spätestens im Juli ist mit einer Ankündigung zu rechnen.

Eine bekannte und gute Quelle hat jetzt aber schon den Preis geliefert: In Europa sprechen wir über 399,99 Euro. Damit würde das ganz neue Pro-Modell den Beats Studio 3 Wireless ablösen, was wir uns schon gedacht haben. Was mich aber hier wundert, ist der gleiche Preis, denn der Pro-Kopfhörer wird tatsächlich nicht teurer.

Klar, 400 Euro sind nicht günstig, aber AirPods Max kosten eben weiterhin über 600 Euro bei Apple selbst und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Beats Studio Pro technisch in etwa auf einem Level (dafür aber auch mit Android kompatibel) ist.

Meine Vermutung war ehrlich gesagt, dass wir bei 430, vielleicht sogar 450 Euro liegen. Laut Quelle werden das die offiziellen Farben beim Beats Studio Pro sein:

Black (MQTP3ZM/A)

Deep Brown (MQTT3ZM/A)

Navy (MQTQ3ZM/A)

Sandstone (MQTR3ZM/A)

