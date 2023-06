Bereit für den Elektroboom? Einblicke in Europas aufstrebende Ladeinfrastruktur

ChargeUp Europe hat den neuen „State of the Industry Report“ für die Ladeindustrie veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass die europäische Ladeindustrie im Zuge der Bemühungen der Europäischen Union, klimaneutral zu werden, vielfältiger geworden ist.

Der Bericht bietet einen Überblick über die E-Ladeindustrie in Europa sowie grafische Visualisierungen der wichtigsten Kennzahlen zum Aufladen von Elektroautos. Darüber hinaus beleuchtet der Bericht den positiven Beitrag der E-Ladeindustrie zur Energiewende in der EU und gibt Hinweise zur effektiven Umsetzung von wegweisenden Gesetzen wie der AFIR (eine EU-Verordnung für bessere Infrastruktur).

Wachstum der Ladepunkte im Überblick

Im Vergleich zu 2021 stieg die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte um mehr als 40 % – von 330.000 auf 475.122. Die Niederlande, Deutschland und Frankreich dominieren mit 60 % der öffentlichen Ladepunkte in der EU. Die öffentliche Ladeinfrastruktur ging in den Niederlanden, Luxemburg, Litauen und Estland allerdings leicht zurück. Spanien verzeichnete den größten Anstieg in einem Jahr aufgrund des königlichen Gesetzesdekrets 29/2021 vom 21. Dezember, das dringende Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität festlegt.

Elektrofahrzeuge werden sich „schnell durchsetzen“

Mit einem jährlichen Wachstum von 34 % und einem Gesamtwachstum von 924 % bis 2030 werden sich laut Report Elektrofahrzeuge schnell durchsetzen und zu einem dominierenden Verkehrsträger werden, der bis 2025 eine Gesamtflotte von fast 16 Millionen Elektrofahrzeugen und bis 2030 von mehr als 55 Millionen Fahrzeugen erreichen wird. Im Jahr 2022 entfielen 53 % der Elektrofahrzeuge auf BEVs – bis 2030 dürften 80 % der Elektrofahrzeuge auf BEVs entfallen.

Deutschland und Frankreich haben die größte Gesamtzahl an E-Fahrzeugen (55 % aller E-Fahrzeuge in der EU). Schweden, Italien, die Niederlande und Spanien haben jeweils mehr als 200.000 E-Fahrzeuge. Schweden und Luxemburg sind führend bei der Elektrifizierung im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung, während Deutschland und Frankreich in dieser Kategorie die Ränge sieben und neun belegen.

In den osteuropäischen Ländern ist Slowenien nun führend mit fast 400 Elektrofahrzeugen pro 100.000 Einwohner und Polen ist in dieser Region führend in Bezug auf die Gesamtzahl der Fahrzeuge mit mehr als 48.000 E-Fahrzeugen, aber immer noch nur 0,2 % der Flotte.

ChargeUp Europe ist eine Organisation, die sich für den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Europa einsetzt. Sie wurde im März 2020 von den Unternehmen EVBox, Allego und ChargePoint gegründet. Ziel von ChargeUp Europe ist es, die Entwicklung und den Einsatz von Ladestationen in Europa voranzutreiben, um die Elektromobilität zu fördern und die Klimaziele der Europäischen Union zu erreichen.

Die Daten im Report sind alle ziemlich interessant. Er kann nach dem Hinterlegen von persönlichen Daten (werden nicht geprüft) hier heruntergeladen werden.

