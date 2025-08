„Besser als Bargeld“: PayPal startet Großangriff auf die Ladenkassen

PayPal erweitert sein Angebot in Deutschland um die Möglichkeit, auch im stationären Handel zu bezahlen. Künftig können Nutzer über die PayPal-App – analog zu anderen gängigen mobilen Bezahldiensten – kontaktlos an der Ladenkasse bezahlen.

Die App nutzt dazu eine digitale Wallet-Funktion, die mit der Akzeptanz von kontaktlosen Mastercard-Zahlungen gekoppelt ist und sei damit „besser als Bargeld“, heißt es von PayPal. Deutschland ist nach Angaben des Unternehmens der erste Markt für diese Einführung. Genau heißt es:

In den kommenden Wochen wird PayPal seine erste kontaktlose mobile Wallet starten – mit Deutschland als weltweit erstem Markt. Über die neueste Version der PayPal-App für iOS und Android können Verbraucher:innen künftig überall dort, wo kontaktlose Mastercard-Zahlungen akzeptiert werden, sicher und bequem per Smartphone und „Tap to Pay“ bezahlen.

Darüber hinaus kündigt PayPal neue Funktionen wie eine zentrale Übersicht über alle Einkäufe (online und offline) sowie eine Ratenzahlungsoption für Einkäufe in Geschäften an. Mit der sogenannten „Ratenzahlung To Go“ können Kunden größere Ausgaben in bis zu 24 Monatsraten aufteilen. Die Beantragung der Finanzierung erfolgt direkt in der App.

PayPal plant auch ein Bonusprogramm

Zusätzlich integriert PayPal ein Cashback-System, bei dem Nutzer für bestimmte Einkäufe über freigeschaltete Angebote in der App Prämien erhalten können. Dies gilt allerdings nur für Zahlungen, die mit der neuen Funktion kontaktlos im Geschäft getätigt werden. Details zu Partnern oder konkreten Rabatten wurden noch nicht genannt.

Das Unternehmen positioniert die Neuerungen als zukunftsweisende Antwort auf ein verändertes Konsumentenverhalten und verweist auf die eigene Rolle als „Alternative zum Bargeld“.

