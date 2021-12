Binge Reloaded – die 2. Staffel startet am 14. Januar bei Amazon Prime Video

Die Comedy-Show „Binge Reloaded“ startet in die zweite Staffel. Ab dem 14. Januar 2022 zeigt die Amazon Original Show erneut den Querschnitt eines fiktiven TV-Abends – inklusive bekannter und beliebter Streaming- oder TV-Momente und der Imitation von Figuren aus dem Show-Business.

Die acht Episoden der neuen Staffel Binge Reloaded voller sketchartiger Clips stehen exklusiv bei Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Streamen bereit. Die erste Staffel steht bei Amazon Prime Video zum Abruf bereit. Mich wundert die Fortsetzung etwas, da die erste Staffel ziemlich schlechte Bewertungen erhalten hat.

Darum geht’s bei Binge Reloaded:

Die Protagonist:innen schlüpfen in der zweiten Staffel der Amazon Original Show erneut in die Rollen verschiedener Persönlichkeiten der medialen Echtzeit. In kurzen, sketchartigen Clips wird der deutsche TV-Abend auf die Schippe genommen, mit Rückgriff auf Elemente bekannter Ereignisse aus Film, Fernsehen und Streaming.

Zum Cast der zweiten Staffel Binge Reloaded gehören Michael Kessler, Martin Klempnow, Jan van Weyde, Jasmin Schwiers, Antonia von Romatowski, Christian Schiffer, Joyce Ilg, Paul Sedlmeir. Zusätzlich wird Ilka Bessin in Gastrollen zu sehen sein.