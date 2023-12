Bitpanda startet kostenlose Einzahlungen über PayPal

Das Fintech-Unternehmen Bitpanda bietet seinen deutschen und österreichischen Kunden ab sofort kostenlose Einzahlungen über PayPal an.

Damit erweitert Bitpanda sein Angebot an Einzahlungsmethoden, zu denen unter anderem Apple Pay, SEPA-Überweisungen sowie Visa & Mastercard gehören. Diese kostenlose und schnelle Einzahlungsoption dürfte den Zugang zu Kryptowährungen erleichtern.

Bitpanda selbst positioniert sich als Marktführer und regulierter Akteur in Europa. Bitpanda bietet auf seiner Multi-Asset-Investitionsplattform mit über 2.600 handelbaren digitalen Assets, darunter mehr als 350 Krypto-Assets, das größte Angebot an digitalen Assets in Europa.

Neben Kryptowährungen umfasst das Angebot von Bitpanda auch Aktienhandel, Indizes, die Bitpanda Spotlight-Funktion für den frühzeitigen Zugang zu aufstrebenden Coins und seit 2023 Staking für mehr als 30 Coins, darunter Ethereum. Die Einführung von Bitpanda Cash Plus bietet zudem Renditen und Zugang zu mehreren Währungen „rund um die Uhr“.

