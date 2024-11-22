Audio

Black Friday 2024: Das sind die Sonos-Angebote

Autor-Bild
Von
|
Sonos Era 300 Detail

Der Monat neigt sich dem Ende und der Black Friday 2024 rückt näher, da kämpfen die Marken um die Gunst eures Geldbeutels vor Weihnachten. Sonos ist ab heute mit dabei und hat eine Aktion mit Angeboten gestartet, die am 2. Dezember endet.

Leider ist die neue Sonos Arc Ultra noch nicht dabei, nur die alte Arc, die zwar auch gut ist, aber die 800 Euro sind jetzt nicht so attraktiv. Interessant ist aber, dass man den neuen Sub 4 bereits im Preis gesenkt hat und Sonos direkt 90 Euro abzieht.

Die Era-Produkte sind ebenfalls reduziert, wie auch der Ace, den ich übrigens sehr gerne im Alltag nutze, der aber dauerhaft 400 Euro kosten sollte. Hier eine Liste der reduzierten Produkte von Sonos, denkt aber vorher immer an einen Preisvergleich:

  • Sonos Arc: 200,00 Euro Rabatt, jetzt nur 799,00 Euro
  • Sonos Beam (Gen. 2): 130,00 Euro Rabatt, jetzt nur 369,00 Euro
  • Sub (Gen. 3): 200,00 Euro Rabatt, jetzt nur 699,00 Euro
  • Sonos Ray: 130,00 Euro Rabatt, jetzt nur 169,00 Euro
  • Sub Mini: 100,00 Euro Rabatt, jetzt nur 399,00 Euro
  • Sonos Era 100: 60,00 Euro Rabatt, jetzt nur 219,00 Euro
  • Sonos Era 300: 100,00 Euro Rabatt, jetzt nur 399,00 Euro
  • Sonos Roam: 40,00 Euro Rabatt, jetzt nur 159,00 Euro
  • Sonos Ace: 100,00 Euro Rabatt, jetzt nur 399,00 Euro
  • Sonos Sub 4: 90,00 Euro Rabatt, jetzt nur 809,00 Euro
  • Sonos Move 2: 100,00 Euro Rabatt, jetzt nur 399,00 Euro

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / Black Friday 2024: Das sind die Sonos-Angebote
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion
in Fintech
Apple Logo Feuer Header
Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und OS
Avm Fritzbox 7583
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)
in Firmware und OS
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update
Amazon 1
Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days
in News
Wetter Regen Gewitter
Deutsche Versicherer warnen vor Folgen des Klimawandels
in Marktgeschehen