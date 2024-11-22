Black Friday 2024: Das sind die Sonos-Angebote
Der Monat neigt sich dem Ende und der Black Friday 2024 rückt näher, da kämpfen die Marken um die Gunst eures Geldbeutels vor Weihnachten. Sonos ist ab heute mit dabei und hat eine Aktion mit Angeboten gestartet, die am 2. Dezember endet.
Leider ist die neue Sonos Arc Ultra noch nicht dabei, nur die alte Arc, die zwar auch gut ist, aber die 800 Euro sind jetzt nicht so attraktiv. Interessant ist aber, dass man den neuen Sub 4 bereits im Preis gesenkt hat und Sonos direkt 90 Euro abzieht.
Die Era-Produkte sind ebenfalls reduziert, wie auch der Ace, den ich übrigens sehr gerne im Alltag nutze, der aber dauerhaft 400 Euro kosten sollte. Hier eine Liste der reduzierten Produkte von Sonos, denkt aber vorher immer an einen Preisvergleich:
- Sonos Arc: 200,00 Euro Rabatt, jetzt nur 799,00 Euro
- Sonos Beam (Gen. 2): 130,00 Euro Rabatt, jetzt nur 369,00 Euro
- Sub (Gen. 3): 200,00 Euro Rabatt, jetzt nur 699,00 Euro
- Sonos Ray: 130,00 Euro Rabatt, jetzt nur 169,00 Euro
- Sub Mini: 100,00 Euro Rabatt, jetzt nur 399,00 Euro
- Sonos Era 100: 60,00 Euro Rabatt, jetzt nur 219,00 Euro
- Sonos Era 300: 100,00 Euro Rabatt, jetzt nur 399,00 Euro
- Sonos Roam: 40,00 Euro Rabatt, jetzt nur 159,00 Euro
- Sonos Ace: 100,00 Euro Rabatt, jetzt nur 399,00 Euro
- Sonos Sub 4: 90,00 Euro Rabatt, jetzt nur 809,00 Euro
- Sonos Move 2: 100,00 Euro Rabatt, jetzt nur 399,00 Euro
