Black Friday im Telekom-Netz: 35 GB 5G Allnet-Flat für 9,99 Euro mtl. – Anschlusspreis entfällt für alle

Die Black-Friday-Deals bei freenet laufen auch Hochtouren und nach dem Start des 80-GB-Tarifs im Netz der Telekom legt man nun mit einer Verbesserung des 35-GB-Tarifs nach.

Ab sofort bietet ein verbesserter Black Week Deal von freenet einen besonderen Vorteil: Die Anschlussgebühr entfällt komplett, auch ohne, dass die Kunden eine Werbeeinwilligung erteilen müssen.

Das Angebot umfasst eine Allnet-Flat mit 35 GB 5G-Datenvolumen mit einer Upload-Geschwindigkeit von 10 Mbit/s und einer Download-Geschwindigkeit von 50 Mbit/s, Telefon- und SMS-Flat, eine optionale eSIM sowie Features wie VoLTE und WiFi-Calling im Telekom-Netz.

Für nur 9,99 Euro im Monat (Obacht, ab dem 25. Monat 39,99 Euro) bei einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten ist dies ein sehr interessantes Angebot. Zudem überzeugt der Tarif durch einen flexiblen Vertragsbeginn bis Ende 2024.

Zusätzlich gibt es einen „Bonus“: Neukunden erhalten einen Gratismonat des TV-Streamingdienstes waipu.tv Perfect Plus. Danach kostet die Option 9,99 Euro pro Monat und kann (und sollte) jederzeit gekündigt werden.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

