Tarife

Black Friday im Telekom-Netz: 35 GB 5G Allnet-Flat für 9,99 Euro mtl. – Anschlusspreis entfällt für alle

Autor-Bild
Von
|
Apple Iphone 15 Hand

Die Black-Friday-Deals bei freenet laufen auch Hochtouren und nach dem Start des 80-GB-Tarifs im Netz der Telekom legt man nun mit einer Verbesserung des 35-GB-Tarifs nach.

Ab sofort bietet ein verbesserter Black Week Deal von freenet einen besonderen Vorteil: Die Anschlussgebühr entfällt komplett, auch ohne, dass die Kunden eine Werbeeinwilligung erteilen müssen.

Das Angebot umfasst eine Allnet-Flat mit 35 GB 5G-Datenvolumen mit einer Upload-Geschwindigkeit von 10 Mbit/s und einer Download-Geschwindigkeit von 50 Mbit/s, Telefon- und SMS-Flat, eine optionale eSIM sowie Features wie VoLTE und WiFi-Calling im Telekom-Netz.

Für nur 9,99 Euro im Monat (Obacht, ab dem 25. Monat 39,99 Euro) bei einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten ist dies ein sehr interessantes Angebot. Zudem überzeugt der Tarif durch einen flexiblen Vertragsbeginn bis Ende 2024.

Zum Aktionstarif →

Zusätzlich gibt es einen „Bonus“: Neukunden erhalten einen Gratismonat des TV-Streamingdienstes waipu.tv Perfect Plus. Danach kostet die Option 9,99 Euro pro Monat und kann (und sollte) jederzeit gekündigt werden.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / Black Friday im Telekom-Netz: 35 GB 5G Allnet-Flat für 9,99 Euro mtl. – Anschlusspreis entfällt für alle
Weitere Neuigkeiten
Google Pixel 9 Pro Boden
Android: Google veröffentlicht Details zum (wichtigen) September-Sicherheitsupdate
in Firmware und OS
Google Pixel 9 Pro Front
Google Pixel: Android-Update bringt neues Design auf ältere Modelle
in Firmware und OS
Malcon Mittendrin
Malcolm mittendrin: Das Comeback wird die Fans „überraschen“
in News
Audi kündigt eine „neue Ära der Klarheit“ an
in Mobilität
ARD Mediathek: „Shut Up, Bitch!“ – Doku über Frauenhass im Netz
in Gesellschaft
Google Home: Neue Produkte kommen im Oktober
in Smart Home
Google warnt vor Sicherheitslücke: September-Sicherheitsupdate ist von großer Bedeutung
in Firmware und OS
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Android-Updates für Smartphones und Tablets: Samsung aktualisiert Übersicht
in Firmware und OS
Apple Imac 2023 Header
Workspace Profiles: Mac-App für unkomplizierte Display- und Audioprofile
in News
Pebble Core App für iOS startet als Public Beta
in Wearables