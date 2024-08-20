Indiana Jones: Neues Xbox-Spiel soll zeitnah auf der PS5 landen

Während Sony weiterhin kein Interesse an PS5-Spielen auf der Xbox hat und sich auch andere Blockbuster exklusiv für die Konsole sichert, macht Microsoft mit der Offensive weiter. Bald wandern weitere Xbox-Exklusivspiele auf anderen Konsolen.

Indiana Jones für die PS5 in Planung

Wir haben schon gehört, dass wohl diese Woche im Rahmen der Gamescom ein neuer Titel genannt wird und es nicht Forza Horizon 5 ist. Laut „Nate The Hate“ und anderen Quellen wird es wohl „Indiana Jones and the Great Circle“ sein. Diese Woche könnte es das Datum für die Xbox und die Ankündigung für die PS5 geben.

Das neue Indiana Jones wird noch Ende 2024 für die Xbox (und den PC) kommen und die PS5-Version soll dann im ersten Halbjahr 2025 folgen. Für einen großen Blockbuster wäre das auch ein sehr kurzer Exklusivzeitraum, denn Sony wartet selbst bei PC-Versionen von PS5-Spielen gerne länger und teilweise über ein Jahr.

Am Ende sendet das auch die Botschaft, dass man sich für dieses Spiel keine Xbox im Weihnachtsgeschäft kaufen muss, die PlayStation 5 lohnt sich mehr. Man muss nur ein paar Monate warten, dann kann man das Spiel dort ebenfalls genießen.

So langsam glaube ich nicht mehr, dass sich die Nachfrage bei dieser Xbox wieder erholen wird, sie befindet sich im freien Fall und wenn Microsoft ein neues Xbox-Spiel und keinen alten Titel (und so zeitnah) bringt, wer will dann noch eine Xbox?