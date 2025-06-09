Gaming

Black Ops 7: Microsoft überrascht mit Call of Duy für 2025

Microsoft hat Call of Duty als eine der stärksten Marken im eigenen Lineup diese Woche im Rahmen des Xbox Showcase als Abschluss genutzt. In diesem Jahr gibt es „Black Ops 7“ und das Spiel kommt mit einer durchaus großen Überraschung.

Details zum Spiele gibt es bisher kaum und der Teaser zeigt auch nicht viel, aber man hat die Plattformen verraten. Neben dem PC, der Xbox Series X/S und PS5 wird das Spiel erneut für die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht.

Wir bewegen uns schon ganz langsam auf die nächste Konsolengeneration zu und ich hätte nach fünf Jahren mit der aktuellen durchaus gedacht, dass man endlich mal die alten Konsolen ignoriert. Aber es gibt wohl noch zu viele Spiele, die eine PS4 nutzen. Solche Releases machen den Wechsel für viele aber eben nicht leichter.

  1. Stefan K. ☀️
    sagt am

    Wenn Microsoft mit Black Ops 7 noch die Last-Gen-Konsolen unterstützen, könnten die doch theoretisch locker auch noch die Switch2 ins Boot holen, zumal ja wegen der Übernahme von Activision/Blizzard ein entsprechender Vertrag zwischen Microsoft und Nintendo medial ausschlachtend aufgesetzt wurde. Verstehe ich nicht…

  2. JazzHammer 👋
    sagt am

    Ich schätze einfach das Microsoft bzw Activision so viele Spieler wie möglich mit nimmt da sie so vieles bezahlt haben.
    Mir persönlich wäre es lieber wenn sie nur noch für die aktuelle Plattformen die Spiele entwickeln.

