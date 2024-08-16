Tarife

Blau Prepaid: Doppelt so viel Daten, gleiche Kosten

Blau Mobilfunk

Blau bietet ab sofort ein neues Prepaid-Portfolio, das den Kunden mehr Flexibilität und höhere Geschwindigkeit bietet.

Die Tarife Blau Allnet S, M und L wurden verbessert und bieten nun doppeltes Datenvolumen zum gleichen Preis, ergänzt durch 5G-Geschwindigkeit. Neukunden können somit das ausgezeichnete 5G-Netz von O2 Telefónica nutzen. Bestehende Kund haben die Möglichkeit, jederzeit über die Blau-App oder den Selfcare-Bereich auf die neuen Tarife umzusteigen.

Die konkreten Verbesserungen beinhalten unter anderem, dass der Tarif Blau Allnet S jetzt 10 GB Datenvolumen für unveränderte 8,99 Euro pro vier Wochen bietet. Die Tarife Blau Allnet M und L haben ebenfalls verdoppeltes Datenvolumen erhalten und bieten nun 20 GB für 14,99 Euro beziehungsweise 30 GB für 19,99 Euro pro vier Wochen. Zusätzlich profitieren alle Tarife von 5G-Speed, mit bis zu 100 MBit/s im Download und 25 MBit/s im Upload.

Der bisherige App-Bonus bleibt bestehen, sodass Kund weiterhin jeden Monat ein zusätzliches Gigabyte Datenvolumen erhalten können.

Zu den Blau Prepaid-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

