Blau Prepaid: Doppelt so viel Daten, gleiche Kosten
Blau bietet ab sofort ein neues Prepaid-Portfolio, das den Kunden mehr Flexibilität und höhere Geschwindigkeit bietet.
Die Tarife Blau Allnet S, M und L wurden verbessert und bieten nun doppeltes Datenvolumen zum gleichen Preis, ergänzt durch 5G-Geschwindigkeit. Neukunden können somit das ausgezeichnete 5G-Netz von O2 Telefónica nutzen. Bestehende Kund haben die Möglichkeit, jederzeit über die Blau-App oder den Selfcare-Bereich auf die neuen Tarife umzusteigen.
Die konkreten Verbesserungen beinhalten unter anderem, dass der Tarif Blau Allnet S jetzt 10 GB Datenvolumen für unveränderte 8,99 Euro pro vier Wochen bietet. Die Tarife Blau Allnet M und L haben ebenfalls verdoppeltes Datenvolumen erhalten und bieten nun 20 GB für 14,99 Euro beziehungsweise 30 GB für 19,99 Euro pro vier Wochen. Zusätzlich profitieren alle Tarife von 5G-Speed, mit bis zu 100 MBit/s im Download und 25 MBit/s im Upload.
Der bisherige App-Bonus bleibt bestehen, sodass Kund weiterhin jeden Monat ein zusätzliches Gigabyte Datenvolumen erhalten können.
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
