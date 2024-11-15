Blizzard plant ein neues Open-World-Shooter-Spiel

Eine Stellenausschreibung bei Blizzard lieferte diese Woche den Hinweis für ein neues Spiel des Entwicklerstudios, welches mittlerweile zu Microsoft gehört. Dort ist von einem „open world shooter game“ die Rede, mehr Details gibt es nicht.

Wir haben vor ein paar Wochen erfahren, dass ein Shooter rund um StarCraft bei Blizzard geplant sei, womöglich handelt es sich dabei um dieses Spiel. Ich gehe jedenfalls nicht davon aus, dass Blizzard direkt zwei neue Shooter in Planung hat.

Von offizieller Seite hat sich Blizzard noch nicht dazu geäußert, aber da man die Stellenausschreibung nicht entfernt und angepasst hat, scheint man mit dieser Meldung kein Problem zu haben. Vielleicht bekommen wir 2025 weitere Details.