Microsoft: Wir planen „definitiv“ eine neue Xbox
Die Nachfrage nach der Xbox sinkt und eigentlich lief es bei dieser Generation nur zum Start gut, seit ca. zwei Jahren bricht die Nachfrage, mit wenigen Ausnahmen, jedes Quartal weiter ein. Daher hat Microsoft in diesem Jahr die Strategie geändert.
Xbox-Spiele erscheinen mittlerweile auf anderen Konsolen, wie der PS5, und es gibt auch keine rote Linie mehr. Da stellen sich einige die Frage, ob Microsoft überhaupt noch ein Interesse an Konsolen hat. Diese Frage hat Phil Spencer jetzt beantwortet.
Xbox: Es kommen neue Konsolen
Diese Woche ging man bei Microsoft in die Offensive bei der Xbox, unter anderem auch mit einer neuen Strategie für die Xbox, welche die Konsole in den Hintergrund rückt. Aber Microsoft wird „definitiv neue Konsolen bringen“, so der Xbox-Chef.
Phil Spencer war in den letzten Tagen bei mehreren Medien vor Ort für ein Interview und diese Aussage hat er bei Rolling Stone getroffen. Dort sprach er auch noch von „anderen Geräten“, womit sicher der bereits bestätigte Xbox-Handheld gemeint ist.
Xbox: Konsolen nicht mehr im Fokus
Aber die Spieler müssen sich klar sein, dass der Fokus nicht mehr auf Konsolen liegt. Laut Phil Spencer „liebt“ man Xbox-Spieler, aber man wächst bei Konsolen nicht, das richtige Xbox-Wachstum kommt derzeit vom PC und auch von der Cloud.
Microsoft möchte mit Xbox als Marke wachsen, aber „es geht um PC, es geht um Cloud“. Und es geht darum, die „Spiele an mehr Orten verfügbar zu machen“. Die PlayStation 5 von Sony und Switch (2) von Nintendo sind also ebenfalls wichtig.
Xbox: Kein Mid-Gen-Upgrade geplant
Ein Mid-Gen-Upgrade, wie bei der letzten Xbox oder wie man es bei Sony mit der PS5 Pro sieht, sei laut Phil Spencer derzeit nicht nötig. An anderer Stelle hat er bereits betont, dass man mit „1.000 Dollar teuren Konsolen“ nicht mehr wächst.
Schwierige Aussage, denn die PS5 Pro von Sony kommt sogar etwas besser als die PS4 Pro an und obwohl die Nachfrage nach Konsolen auch bei Sony eingebrochen ist, so konnte man bei Gaming dennoch wachsen. Grund: Der PlayStation Store.
Je mehr Konsolen man verkauft, desto mehr Nutzer sind im eigenen Store und in diesem Jahr haben die Drittanbieter das Geld zu Sony getragen. So funktioniert das Konzept von Konsolen, aber das Konzept hat Microsoft bei der Xbox aufgegeben.
Xbox: Die Marke hat eine lange Zukunft
Doch die Marke „Xbox“ soll auch noch in 20 Jahren existieren, so Phil Spencer, und daher denkt man bei der Hardware um. Damit die Xbox erfolgreich ist, muss sie aus „mehreren Hardwarekomponenten“ bestehen. Daher kommt auch neue Hardware.
Ich bin gespannt und bleibe dabei, die vermutlich beste Lösung wäre eine „Xbox“ mit PC-Plattform, sprich Windows und weiteren Stores. Dann hätte man auch die PS5-Spiele über Steam und das wäre für viele Nutzer sicher äußerst spannend.
Dazu noch ein passender Handheld, ein überarbeitetes Windows für Gaming und vielleicht noch ein paar Exklusivspiele, denn komplett ohne bleibt es schwierig. Wir werden sehen, was Microsoft für die Xbox geplant hat. Der Neustart ist eingeleitet.
ich muss noch deinen Spruch feiern 🤣👌“ Ich bin kein PC Mensch ..ich nutze einen Mac! “ Gold! !!!
Ich glaube er meinte sie bringen definitiv eine neue “ Konsole“ die PC ,PS, Switch Spieler und die CandyCrushOma von der BushalteStelle jetzt mit Multiplattform Studios am leben halten sollen die halt vorher auch Multiplattform waren nur halt MS jetzt durch den Kauf dran verdient.🤣👌Nutzt mal euer Minus Hirn ..nicht die nichtsnützigen kaum Spiele kaufenden X Box “ Fans“ sind ihnen heilig …die KaufLust der PC / PS und Switch ist ihnen heilig ….das X BOX Fans nix einbringen hatt Phill auch schon in nem Interview erklärt das er dachte GamePass würde den Spiele Verkauf der X Box ankurbeln…die Mongs haben aber kaum was gekauft und GamePass alleine würde erst lohnen wenn man so viel GamePass Abonenten wie Sony ca hatt ..( 100 Mil) Jetzt mit CoD gabs einen jeder spielt mal schnell Kampanie für ein Monat GP Ultimate ..davor hatte GP auf PC und Konsole nicht mal so viel GP Abonenten wie Switch Online…auserdem war die Rede davon CoD auf die jetzige Switch zu bringen( den Wii U Ableger als Port?ohh da war ja schon mal CoD auf Nintendo Konsolen ganz ohne MS 🤔hmmm“ Und dar ich schon mit dem NES , SNES, N64, GameCube ..GB..GameBoy Advanced , 3DS gespielt habe bin ich mir sicher das Nintendo s nächste Konsole niemals Switch 2 heissen wird.Der N64 hatte damals in den VideoSpielZeitschrifften Ultra 64 geheissdn und nicht Super Nintendo 2! Game Cube war das Projeckt Dolphin und nicht der N 64 ZWEI! was ist mit den VideoSpielReportern los? Copy und pastet ihr nur noch random durchs Internet statt mal bei Nintendo nach nem Interview zu fragen ..“ Wie ist den der ProjektName der nächsten Konsole?“ FolgeKonsolen der reihe nach nummerieren macht eigentlich nur Sony…und bei Sega waren der MasterSystem 2 und das MegaDrive 2 das was bei Sony Slim ist …
ich liebe mein XBS auf jeden Fall. Nutze sie auch viel mehr als die Playstation :D
Freu mich auf den Handheld und die neue Switch. Zum Glück machen sie nochmal eine Konsole Quick Resume ist einfach fantastisch. Verstehe nicht warum Sony das nicht auch anbietet.
das Ding is ich war XBox Kunde. wollte mir damals auch die Series X kaufen. (weil leistungsstärker und damals auch mehr Speicher als die PS5) aber dann entschied Microsoft sich dazu alle XBOX-Spiele auch auf dem PC zu veröffentlichen. da dachte ich mir:“ okay, warum soll ich mir jz noch ne Xbox holen wenn ich eh alles auf dem Pc Zocken kann?“
Weil du die Spiele eventuell dann auch weiterverkaufen kannst, zumindest wenn du diese auf Disk holst. Auf dem PC geht es ja bekanntlich nicht.
Ja gut aber die Zukunft auf Xbox ist digital. 90% kaufen digital auf Xbox und der gamepass tut sein übriges.
Ach der Phil Spencer ist auch so eine Plaudertasche
Ein Fail mit Ansage also :-D.
Microsoft kann einfach keine international relevanten Konsolen.