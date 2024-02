Bluetooth-Lautsprecher: Teufel legt den Rockster Go neu auf

Teufel präsentierte 2018 einen ganz neuen Speaker, den Rockster Go. Für 2024 hat man an einer neuen Generation gearbeitet, denn ihr könnt ab sofort den Rockster Go 2 für 149,99 Euro direkt bei Teufel bestellen (in den Stores gibt es ihn ebenfalls).

Es gibt eine längere Akkulaufzeit, es gibt USB C, es gibt einen besseren Sound und es gibt drei Farben. Das Design bleibt aber gleich. Der Vorgänger war ein durchaus solides Produkt, die Neuauflage wird das sicher auch sein. Nichts Besonderes, aber ein grundsolider Bluetooth-Lautsprecher (übrigens nicht smart) für unterwegs.

Teufel Rockster Go 2 Übersicht

kompakter Bluetooth-Stereo-Lautsprecher mit druckvollem Sound für jede Gelegenheit

mit druckvollem Sound für jede Gelegenheit hoher Schutz (IP67) gegen Staub und Wasser auch bei Untertauchen

robustes, gummiertes Gehäuse schützt bei Erschütterungen

hochkapazitiver Akku für Spielzeiten von mehr als 15 Stunden, Energiesparmodus für Spielzeiten von über 28 Stunden bei mittlerer Lautstärke

zwei Aluminium-Vollbereichs-Treiber und eine passive Bassmembran für druckvollen Stereosound

Dynamic Bass passt den Tiefton optimal an die gewählte Lautstärke an

Dynamore Technologie erzeugt auf Tastendruck eine enorme Erweiterung der Stereobühne

Bluetooth mit AAC, unterstützt Google Fast Pair

Party Link: zwei ROCKSTER GO 2 zum Stereo-Paar koppeln oder bis zu 100 ROCKSTER GO 2 zu einer Lautsprecher-Kette verbinden

integrierte Soundkarte für Wiedergabe vom Mac oder PC über USB-C-Kabel

praktische flexible Trageschlaufe und 1/4-Zoll-Gewinde für gängige Stative und Halterungen

Trageschlaufe und 1/4-Zoll-Gewinde für gängige Stative und Halterungen große, gut sichtbare Bedientasten; LED-Akkuanzeige

Das finale Ende der Nokia-Smartphones Nokia war eine der ersten Marken mit einem Smartphone auf dem Markt, noch vor dem Apple iPhone und lange vor dem App Store, gab es mit Symbian eine offene Plattform […]1. Februar 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->