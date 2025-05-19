BMW 3er wird elektrisch: Der ganz neue BMW i3 steht an
Nur noch wenige Wochen, dann fällt der Startschuss für die „Neue Klasse“ bei BMW und man bringt erstmals eine Plattform für Elektroautos, denn Verbrenner wird es damit nicht mehr geben (vielleicht ist irgendwann Wasserstoff möglich).
BMW hat sich für den Start dieser neuen Generation an Elektroautos für ein Duo entschieden, welches zu den beliebtesten Modellen im Konzern gehört. Es gibt den (für uns) ersten Elektro-3er und wir bekommen auch einen ganz neuen BWM iX3.
Im Rahmen der Hauptversammlung der BMW AG hat man die beiden Elektroautos noch einmal als Erlkönig vor der Weltpremiere im Rahmen der IAA 2025 in ein paar Wochen gezeigt. So bekommt man ein gutes Bild, das Design wird nämlich anders.
Neues Design, neue Software, neue Architektur, endlich 800 Volt, erstes echtes M-Elektroauto (BMW M3), das wird ein Neustart für die Elektroautos von BMW, die zwar aktuell noch gut ankommen, die aber technisch nicht mehr vorne mitspielen.
Für mich seit gefühlt Jahren die spannendste Neuvorstellung überhaupt. Der i4 ist mir eine Klasse zu hoch angesiedelt, der i3 könnte die perfekte Alternative zum Tesla Model 3 werden. Wenn auch vermutlich etwas teurer.
Bin schon echt gespannt, was die dann so für Daten mit sich bringen.
Mercedes hat ja schon vorgelegt, wenn auch recht teuer. Falls BMW das auch erreicht oder vielleicht sogar topt und der Preis noch etwas geringer ist, dann sieht das schlecht für Mercedes aus (zumindest auf dem Papier).
CLA ist ja A-Klasse. Die C-Klasse, die dann irgendwann kommt, ist höher positioniert und wird teurer sein. Und ein 3er ist vergleichbar mit der C-Klasse.