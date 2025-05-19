Mobilität

BMW 3er wird elektrisch: Der ganz neue BMW i3 steht an

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Bmw I3 2026 Prototyp

Nur noch wenige Wochen, dann fällt der Startschuss für die „Neue Klasse“ bei BMW und man bringt erstmals eine Plattform für Elektroautos, denn Verbrenner wird es damit nicht mehr geben (vielleicht ist irgendwann Wasserstoff möglich).

BMW hat sich für den Start dieser neuen Generation an Elektroautos für ein Duo entschieden, welches zu den beliebtesten Modellen im Konzern gehört. Es gibt den (für uns) ersten Elektro-3er und wir bekommen auch einen ganz neuen BWM iX3.

Bmw I3x 2026 Prototyp

Im Rahmen der Hauptversammlung der BMW AG hat man die beiden Elektroautos noch einmal als Erlkönig vor der Weltpremiere im Rahmen der IAA 2025 in ein paar Wochen gezeigt. So bekommt man ein gutes Bild, das Design wird nämlich anders.

Neues Design, neue Software, neue Architektur, endlich 800 Volt, erstes echtes M-Elektroauto (BMW M3), das wird ein Neustart für die Elektroautos von BMW, die zwar aktuell noch gut ankommen, die aber technisch nicht mehr vorne mitspielen.

Porsche Mission R Header

Porsche-Krise: „Es sind herausfordernde Zeiten“

Die Nachfrage bei Porsche ging 2024 zurück und auch der Start in das neue Jahr war schwierig. Im Gespräch mit…

19. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Jan 🌟
    sagt am

    Für mich seit gefühlt Jahren die spannendste Neuvorstellung überhaupt. Der i4 ist mir eine Klasse zu hoch angesiedelt, der i3 könnte die perfekte Alternative zum Tesla Model 3 werden. Wenn auch vermutlich etwas teurer.

    Antworten
  2. Dom 🏅
    sagt am

    Bin schon echt gespannt, was die dann so für Daten mit sich bringen.
    Mercedes hat ja schon vorgelegt, wenn auch recht teuer. Falls BMW das auch erreicht oder vielleicht sogar topt und der Preis noch etwas geringer ist, dann sieht das schlecht für Mercedes aus (zumindest auf dem Papier).

    Antworten
    1. René H. 🔆
      sagt am zu Dom ⇡

      CLA ist ja A-Klasse. Die C-Klasse, die dann irgendwann kommt, ist höher positioniert und wird teurer sein. Und ein 3er ist vergleichbar mit der C-Klasse.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Gematik veröffentlicht Spezifikation für elektronisches T-Rezept
in Dienste
Cupra Tindaya: Eine „mutige Vision für die Zukunft“
in Mobilität
Smartlock tedee GO 2 Aluminium startet in Deutschland
in Smart Home
Sony zeigt neuen Flaggschiff-Kopfhörer für Gamer
in Audio
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden überrascht mit 50-GB-Tarif im Telefónica-Netz
in Tarife
Ard Hoerfunk Audiothek
ARD Games Netzwerk enthüllt: Das steckt hinter dem neuen Gaming-Projekt
in Gaming
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue startet Summer Sale 2025
in Smart Home | Update
The Dark Knight: Neues LEGO-Spiel mit Batman kommt 2026
in Gaming
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 Ultra soll ganz neue OLED-Technologie bekommen
in Smartphones