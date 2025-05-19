BMW 3er wird elektrisch: Der ganz neue BMW i3 steht an

Nur noch wenige Wochen, dann fällt der Startschuss für die „Neue Klasse“ bei BMW und man bringt erstmals eine Plattform für Elektroautos, denn Verbrenner wird es damit nicht mehr geben (vielleicht ist irgendwann Wasserstoff möglich).

BMW hat sich für den Start dieser neuen Generation an Elektroautos für ein Duo entschieden, welches zu den beliebtesten Modellen im Konzern gehört. Es gibt den (für uns) ersten Elektro-3er und wir bekommen auch einen ganz neuen BWM iX3.

Im Rahmen der Hauptversammlung der BMW AG hat man die beiden Elektroautos noch einmal als Erlkönig vor der Weltpremiere im Rahmen der IAA 2025 in ein paar Wochen gezeigt. So bekommt man ein gutes Bild, das Design wird nämlich anders.

Neues Design, neue Software, neue Architektur, endlich 800 Volt, erstes echtes M-Elektroauto (BMW M3), das wird ein Neustart für die Elektroautos von BMW, die zwar aktuell noch gut ankommen, die aber technisch nicht mehr vorne mitspielen.