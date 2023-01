BMW: Die Infotainment-Displays im Auto werden bald Geschichte sein

BMW glaubt nicht, dass der aktuelle Trend mit den immer größeren Displays ein langfristiger Trend sein wird. Oliver Zipse, Chef von BMW, hat im Rahmen der CES 2023 verlauten lassen, dass die Displays in einem Jahrzehnt verschwunden sind.

Head-up-Displays sind die Zukunft

Er geht sogar so weit und rechnet mit Verboten seitens Behörden. Der Grund dafür ist simpel: Sie lenken ab und das gefährdet die Sicherheit. Daher will man sich bei BMW auf diese Zeit vorbereiten. Doch was ist denn eigentlich die Alternative dazu?

Diese liegt in einem Head-up-Display, welches Informationen direkt auf der Straße anzeigt. Auf der CES hat BMW ein neues Konzept vorgestellt, das kommt mit einem Head-up-Display daher, welches die ganze Frontschutzscheibe für Inhalte nutzt:

Dieses Head-up-Display soll mit der „Neuen Klasse“ kommen, einer ganz neuen Elektro-Plattform, die ab 2025 startet. Mit dieser neuen Technologie sollen auch alle Mitfahrer die Inhalte sehen können. Ein Szenario, bei dem ich BMW zustimme.

Ein Head-up-Display ist für mich seit den ganzen Testfahrzeugen ein wichtiges Feature geworden und ich stimme dem Sicherheitsaspekt zu. Wenn sowas nicht in einem Auto verbaut ist, dann merke ich, wie die Augen immer wieder mal weg von der Straße wandern, um die Geschwindigkeit zu sehen oder Dinge zu steuern.

Und für einen kurzen Moment gilt der Fokus eben nicht dem Verkehr. Das geht auch nicht anders und am schlechtesten ist das in einem Tesla Model 3/Y gelöst.

Die perfekte Kombination im Auto

Ich mag moderne Technik und Touch, aber da haben viele Marken übertrieben. Ein gutes Head-up-Display in Kombination mit einem guten Sprachassistenten und einer guten Lenkradbedienung mit echten (!) Knöpfen ist im Auto unschlagbar.

Meiner Meinung nach werden die großen Displays in den Autos zwar bleiben, denn sie dienen in Zukunft für Entertainment, aber die Head-up-Technologie hat das Potenzial, um als sicherheitsrelevantes Feature in Autos vorgeschrieben zu werden.

Oliver Zipse liegt mit seiner Einschätzung in meinen Augen richtig, aber ich teile die extreme Sicht mit dem Ende der Displays im Auto nicht. Das muss aber alles noch ein gutes Stück optimiert werden, damit die Technik den Fahrer nicht mehr ablenkt.

Elektroautos in Deutschland: Die Million ist geschafft Bis 2030 sollen mindestens 15 Millionen Elektroautos in Deutschland unterwegs sein und laut des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat man jetzt auf diesem Weg einen ersten Meilenstein von 1 Million Elektroautos geschafft. Der starke Push im letzten Dezember hat…10. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->