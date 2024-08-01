Peugeot 3008 ist ein voller Erfolg, aber nicht als Elektroauto

Peugeot ist auf den neuen 3008 besonders stolz, denn er kommt mit einer neuen Plattform von Stellantis und soll ein erfolgreiches Modell im Portfolio sein. Und es sieht so aus, als ob der Plan aufgeht, denn in Europa feiert man einen Meilenstein.

Es gab schon über 50.000 Bestellungen in den ersten zwei Monaten, worauf man bei Peugeot sehr stolz ist. Doch die meisten davon fahren mit einem Verbrenner, denn der Anteil des E-3008 liegt bei nur 25 Prozent. Aber woran könnte es liegen?

Peugeot E-3008 ist deutlich teurer

Selbst wenn man gute Voraussetzungen für ein Elektroauto daheim hat und in den Konfigurator schaut, dann sieht man im Konfigurator direkt einen heftigen Aufpreis für die E-Version. Der Verbrenner startet bei unter 40.000 Euro, das Elektroauto geht aber erst bei 48.650 Euro los. Und auch im Leasing ist er fast doppelt so teuer.

Bedenkt man, dass es noch keine reine Elektro-Plattform mit den Vorteilen von dieser ist, dann sind über 8.000 Euro Aufpreis für den Schritt zu einem Elektroauto eben sehr viel Geld. Und bei der GT-Version zahlt man sogar 10.000 Euro mehr.

Hinzu kommt, dass ein vergleichbares Tesla Model Y günstiger startet, wählt man den Preis des E-3008, dann gibt es bei Tesla mehr Reichweite und Power. Falls der 3008 also auch als Elektroauto einschlagen soll, dann müsste Peugeot schauen, dass der Preis dieser Version langfristig auf dem Level des Verbrenners ankommt.

Anfang des Jahres sprach Peugeot übrigens mal von unter 45.000 Euro beim Preis, aber das wurde schnell wieder verworfen. Es wäre allerdings ein Anfang. Ich bin mal gespannt, wann Stellantis-Modelle preislich auf einem Level ankommen werden.