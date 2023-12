BMW glaubt weiterhin an Wasserstoffautos

BMW wirbt sehr gerne mit dem umgebauten X5, der mit Wasserstoff fährt und im Gespräch mit Edison hat Jürgen Guldner von BMW betont, dass die Marke an eine Zukunft mit dieser Technologie glaubt. Es sei „eine gute“ Zukunft für Wasserstoff.

BMW geht wichtiger Frage aus dem Weg

Bei BMW ist man davon überzeugt, dass Elektroautos und Wasserstoffautos, die ja am Ende auch nur Elektroautos mit einem Wasserstofftank sind, parallel existieren werden. Doch BMW geht einer sehr entscheidenden Frage weiterhin aus dem Weg.

Wann kommen die Serienfahrzeuge? Ein BMW iX5 Hydrogen ist ja schön und gut, aber schafft es dieser überhaupt in die Produktion? BMW möchte den „richtigen Zeitpunkt“ abwarten und glaubt, dass es „gegen Ende des Jahrzehnts“ soweit ist.

Vielleicht haben Wasserstoffautos eine Zukunft, aber wer weiß, was bis 2030 alles passiert. Die Elektroautos machen derzeit rasante Fortschritte und BMW ist sehr erfolgreich damit, schwenkt man tatsächlich in ein paar Jahren um und entwickelt eine zweite Technologie? Lohnt sich das? Und kommen dann auch günstige Autos?

Ein BMW X5 mit Wasserstoff ist ja schön und gut, aber wir sind schon jetzt bei einem elektrischen X1 angelangt, eine Version mit Wasserstoff dürfte mehr als ein Jahrzehnt entfernt sein. Und die Nachteile von Wasserstoff verschwinden nicht.

Der Wirkungsgrad ist wesentlich schlechter, die Energie kann man auch direkt in Akkus packen, warum sollte man mit einem so hohen Verlust an Strom leben, wenn das im Klimawandel sowieso Mangelware ist? Schauen wir mal, ob Wasserstoff eine Chance in PKWs hat. Ausschließen würde ich sowas derzeit natürlich auch nicht.

Keiner weiß, wie sich der Automobilmarkt am Ende entwickelt. Ich würde aber mal die Prognose in den Raum werfen, dass das vor 2035 kein Thema sein wird. Dazu müssten schon jetzt die entsprechenden Plattformen für preiswerte Serienmodelle geplant werden und das hat bisher noch kein großer Volumenhersteller getan.

