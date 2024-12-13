BMW wirbt mit dem elektrischen M3: Wir setzen „neue Maßstäbe“

BMW wird uns 2025 mit der Neuen Klasse einen ganz neuen BMW i3 zeigen, denn es gibt einen elektrischen 3er. Allerdings nicht mit einer Mischplattform, wie man ihn in China verkauft, sondern als vollwertiges Elektroauto. Und es kommt mehr.

Mit diesem Schritt werden wir auch das erste Elektroauto von BMW M sehen, denn es steht ein elektrische BMW M3 an. Dieser kommt wohl erst gegen 2028, aber das Marketing beginnt und BMW hat erste Bilder und ein kurzes Video veröffentlicht.

Details gibt es noch keine, bei BMW testet man die Technik aber seit einer Weile mit einem umgebauten BMW i4. Ziel ist nicht nur viel Power, vermutlich gibt es über 1.000 PS mit vier Elektromotoren, sondern vor allem ein dynamisches Elektroauto.

BMW verspricht „neue Maßstäbe“ und die „ultimative Fahrdynamik“ und das ist wichtig, denn spätestens ab 2030 muss man die Verbrenner-Fans der Marke (M) so langsam abholen. Ich bin gespannt, ob der erste Elektro-M3 hier überzeugen kann.