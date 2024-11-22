Mobilität

Neuer BMW M3 kommt 2028 als Elektroauto und Verbrenner

Bmw I3 Konzept Neue Klasse 2025
BMW i3 „Neue Klasse“ als Konzept

BMW spricht mittlerweile gerne über das erste M-Modell, welches vollelektrisch sein wird, den ganz neuen BWM M3. Im Gespräch mit Autocar hat Frank van Meel, Chef der M-Sparte, erneut bestätigt, dass die Zukunft von BMW M elektrisch ist.

Doch der nächste BMW M3, der wohl gegen 2028 ansteht, wird noch einmal als Elektroauto und als Verbrenner kommen. Der Verbrenner wird eine für die neuen CO₂-Regeln optimierte Version des aktuellen BMW M3, die elektrische Version ist neu. Basis wird hier der kommende BMW i3, der die Neue Klasse von BMW nutzt.

Bmw I3 Konzept Vision Neue Klasse 2025

BMW i3 (Konzept) als Basis für BMW M3

Im Gespräch mit Autocar hat Frank van Meel übrigens auch angedeutet, dass wir nur „einen“ BMW M3 sehen werden, den man dann als Elektroauto oder Verbrenner kaufen kann, es wird wohl kein BMW iM3 sein. Aber es ist ja auch noch etwas Zeit.

Funfact: Frank van Meel ist davon überzeugt, dass es bei Elektroautos langfristig wie bei Smartphone sein wird. Da ärgerten sich am Anfang (er nennt das iPhone als Beispiel) auch alle über die schlechte Akkulaufzeit, die heute kein Problem mehr ist.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    bin mal gespannt wie viel PS der Verbrenner M3 dann letztendlich hat. BMW untertreibt ja gerne bei ihrer Leistungsangabe. siehe diverse Dynotests. der m5 hat kz auch über 800 PS anstatt der 727 welche angegeben sind. (der alte hatte 700 statt 625 und der CS glaub sogar 750) solange der 6 Zylinder noch so schön klingt, gerne.

    Antworten
  2. René H. 🔆
    sagt am

    Der Verbrenner-M3 wird dann ein schwerer Hybrid wie der aktuelle M5. Was man so vom Elektro-M3 hört, wird dieser die Verbrenner-Variante aussehen lassen wie einen Trabbi neben einem Porsche. Nur noch echte Höhlenmenschen holen sich dann noch den Verbrenner, denn Lärm und Gestank (sog. „Emotionen“) kann nur dieser bieten!

    Antworten
    1. P45 💎
      sagt am zu René H. ⇡

      Die Rede war ja von 1.000 kW für den elektrischen, also fast 1.400 PS in alter Währung. Selbst mit noch so viel technischen Tricks wird BMW das kaum aus dem Verbrenner-M rauskitzeln können. Aber der elektrische macht halt keine dollen Geräusche…

      Antworten
      1. René H. 🔆
        sagt am zu P45 ⇡

        Ich kann’s mir nicht so recht vorstellen, dass BMW 1000 kW im M3 unterbringt. Nicht, dass sie es nicht könnten, aber bei den altgedienten Herstellern spielt die Baureihenhierarchie immer noch eine Rolle. Was soll denn ein M5/M6/M8 bekommen? Ich vermute, dass man vielleicht doch die Verbrenner nicht allzu alt aussehen lassen will und deshalb etwas heruntergeht vom Möglichen.

        Antworten
    2. Kurt 🔅
      sagt am zu René H. ⇡

      welche Farbe hat dein EV? oder fährst du mit dem zu-Fuß-Bus?

      Antworten

