Neuer BMW M3 kommt 2028 als Elektroauto und Verbrenner

BMW spricht mittlerweile gerne über das erste M-Modell, welches vollelektrisch sein wird, den ganz neuen BWM M3. Im Gespräch mit Autocar hat Frank van Meel, Chef der M-Sparte, erneut bestätigt, dass die Zukunft von BMW M elektrisch ist.

Doch der nächste BMW M3, der wohl gegen 2028 ansteht, wird noch einmal als Elektroauto und als Verbrenner kommen. Der Verbrenner wird eine für die neuen CO₂-Regeln optimierte Version des aktuellen BMW M3, die elektrische Version ist neu. Basis wird hier der kommende BMW i3, der die Neue Klasse von BMW nutzt.

Im Gespräch mit Autocar hat Frank van Meel übrigens auch angedeutet, dass wir nur „einen“ BMW M3 sehen werden, den man dann als Elektroauto oder Verbrenner kaufen kann, es wird wohl kein BMW iM3 sein. Aber es ist ja auch noch etwas Zeit.

Funfact: Frank van Meel ist davon überzeugt, dass es bei Elektroautos langfristig wie bei Smartphone sein wird. Da ärgerten sich am Anfang (er nennt das iPhone als Beispiel) auch alle über die schlechte Akkulaufzeit, die heute kein Problem mehr ist.