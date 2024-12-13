Cupra Leon hat eine Zukunft als Elektroauto

Volkswagen spricht mittlerweile gerne über den neuen und elektrischen VW Golf, der quasi den VW ID.3 in Zukunft ablösen wird. Und jetzt spricht auch Cupra über die Zukunft des Cupra Leon, der ebenfalls eine elektrische Zukunft haben wird.

Wayne Griffiths hat im Gespräch mit Autocar betont, dass der aktuelle Cupra Leon noch eine Weile bleibt und uns bis ins nächste Jahrzehnt begleiten wird. Das Auto soll als Hybrid im Portfolio bleiben und gepflegt werden, wie der Formentor auch.

Doch der Verbrenner hat ein Ablaufdatum und wenn dieses kommt, dann werden wir den elektrischen Cupra Leon sehen. Es ist unklar, was das für den Cupra Born bedeutet, aber womöglich wird der elektrische Leon diesen langfristig ebenfalls ersetzen. Ich glaube nicht, dass VW den ID.3 einstellt und Cupra den Born behält.

Details zum elektrischen Cupra Leon gibt es natürlich noch keine, ich rechne aber mit der SSP-Plattform und erst nach 2030 damit. Der Cupra Formentor wird dann übrigens auch elektrisch, es wirkt fast so, als ob die aktuellen MEB-Modelle nur eine Übergangslösung sind und die bekannten Verbrenner diese dann ablösen.