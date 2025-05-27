Mobilität

BMW plant sehr großes „Schnellfeuer-Refresh-Programm“

Autor-Bild
Von
|
Bmw I3 Elektro 2026 Prototyp Front

BMW startet kommendes Jahr mit der Neuen Klasse durch, einer neuen Plattform für Elektroautos. Ein ganz neuer BMW iX3 wird den Anfang machen, gefolgt von einem BMW i3, also einem elektrischen 3er. Damit startet BMW also in der Mitte.

Damit das Lineup darüber jedoch nicht direkt veraltet wirkt, steht laut Autocar ein „Schnellfeuer-Refresh-Programm“ bei der Marke aus München an. Den Anfang wird ein neuer 5er machen, der schon 2026 kommt und als Erlkönig getestet wird.

Mit dem neuen 5er dürfte dann auch der BMW i5 eine neue Optik bekommen, die Technik dürfte aber weiterhin der im kommenden BWM i3 unterlegen sein. Bei den Verbrennern ist das egal, ich bin aber mal gespannt, wie BMW die spürbar teureren Elektroautos über dem 3er und iX3 positionieren wird, wenn sie „schlechter“ sind.

BMW: Ganzes Lineup wird modernisiert

Das Branding bei BMW hat sich mittlerweile aber auch leicht geändert, denn man spricht bei der „Neuen Klasse“ von allen kommenden Autos und nicht nur denen, die die neue Elektro-Plattform nutzen. Es steht ja auch ein neuer Innenraum an.

Doch das restliche Lineup soll laut Bernd Körber auch innerhalb von dreieinhalb Jahren aktualisiert werden, damit es eben nicht veraltet wirkt. In dieser Zeit werden aber ein paar Top-Modelle, wie eben der 5er oder 7er, im Vergleich zu einem 3er veraltet sein. Nicht auf den ersten Blick, aber mit einem Blick unter die Haube.

Die finalen Details zum Startschuss der Neuen Klasse gibt es im Herbst, wenn die IAA in der Heimatstadt in München ihre Pforten öffnet. Ich bin schon sehr auf den Schritt von BMW gespannt, denn die Elektroautos der Marke verkaufen sich sehr gut, technisch haben sie allerdings mittlerweile doch alle sehr viel Luft nach oben.

Tesla Model Y 2025 Detail Header

Tesla: Interesse in Deutschland weiterhin am Boden

Ende 2024 deutete sich das neue Model Y von Tesla an, im Januar 2025 wurde es dann angekündigt und dann…

27. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / BMW plant sehr großes „Schnellfeuer-Refresh-Programm“
Weitere Neuigkeiten
Trade Republic und Kappa präsentieren limitiertes „Retire Rich“-Trikot
in Marktgeschehen
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion
in Fintech
Apple Logo Feuer Header
Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und OS
Avm Fritzbox 7583
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)
in Firmware und OS
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update
Amazon 1
Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days
in News