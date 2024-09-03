Mobilität

BMW und die Neue Klasse: Ende 2024 startet die Vorserienproduktion

Autor-Bild
Von
| 7 Kommentare
Bmw I3 2025 Konzept Skizze Header

Bei BMW steht 2025 ein sehr spannender Schritt an, denn wir bekommen die Neue Klasse und mit dieser zwei Elektroautos, die als reine Elektroauto geplant wurden. Aktuell nutzt BMW eine Mischplattform, mit der man auch Verbrenner bauen kann.

Dieser Schritt bringt diverse Vorteile mit, wie eine 800 Volt-Technologie oder einen neuen Aufbau der Autos, der mehr Platz im Innenraum ermöglicht. Und Ende 2024 soll laut BMW die Vorserienproduktion im BMW Group Werk in Debrecen starten.

Bmw Neue Klasse Header

Neuer BMW i3 und BMW iX3 als Konzept

Ungarn wird der erste Standort für die Neue Klasse sein und dort wurde jetzt die „hochmoderne Lackiererei in Betrieb genommen“. Das Werk ist die Blaupause für eine ganz neue Generation der BMW iFACTORY, die schneller und nachhaltiger ist.

BMW plant einen neuen BMW i3 (elektrischer 3er) und einen neuen BMW iX3 zum Start der Neuen Klasse, aber danach folgen weitere Elektroautos. Diese Plattform ist so ausgelegt, dass man damit fast alle Fahrzeuge im Konzern abdecken kann.

Volkswagen Id. Gti Concept

Volkswagen in der Krise: Die Lage bei VW ist „äußerst angespannt“

Es mag noch ganz gut aussehen, wenn man sich so die Geschäftszahlen bei VW anschaut, aber intern brodelt es. Unter…

2. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden7 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    frage mich wer die „neue Klasse“ hübsch findet. wenn BMW sich damit mal nicht ein Ei gebaut hat :/

    Antworten
    1. D3P 🌀
      sagt am zu Kurt ⇡

      Hier bei mobiFlip finden die glaube ich viele gut. Mir gefallen die auch nicht so. Aber BMW scheint gerade der „Heiße Scheiß“ zu sein.

      Antworten
      1. Kurt 🔅
        sagt am zu D3P ⇡

        ja das is ja immer subjektiv aber mir gefallen die letzen BMW welche das neue Design einläuten sollen alle nicht.

        Antworten
        1. Kurt 🔅
          sagt am zu Kurt ⇡

          die Limo hat allerding von der Front her etwas aber nur von der Front.

          Antworten
      2. Julian II. ☀️
        sagt am zu D3P ⇡

        Man darf nicht vergessen dass es immer noch Studien/Konzept Autos sind. Vieles kann übernommen werden oder auch nicht.

        Die beiden Fahrzeuge sehen am Ende anders aus. Meines Wissens. Auch wenn der SUV sehr ähnlich sein wird weil SUV.

        Viel wichtiger faende ich einen Kombi oder famielntaugliches Fahrzeug im mittleren Bereich was aktuell der 3er Touring darstellen könnte.

        Antworten
    2. Galli ☀️
      sagt am zu Kurt ⇡

      Die Limousine finde ich wirklich geil.
      Das SUV mit den kleinen Nieren eher nicht, die Idee könnte an sich funktionieren aber in der Studio mMn nicht schön integriert und mit komischer Form.

      Antworten
      1. Kurt 🔅
        sagt am zu Galli ⇡

        ich stimme zu, die Limo hat was.

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / BMW und die Neue Klasse: Ende 2024 startet die Vorserienproduktion
Weitere Neuigkeiten
Apple sperrt Europa aus – kein Live Translation in der EU
in Audio
Scalable Capital erhält Vollbanklizenz von der EZB
in Fintech
Stellantis Direktbank
Stellantis Direktbank erhöht die Festgeldzinsen
in Fintech
Das Apple iPhone 17 Pro gibt es nicht in Schwarz
in Smartphones
Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
in Mobilität
Emoji Iphone Header
Das sind die neuen Emojis für 2026
in Firmware und OS
Apple: Neue MagSafe Batterie gibt es nur für das iPhone Air
in Zubehör
Apple Watch: Neue Funktionen und Watchfaces für watchOS 26
in Firmware und OS
Apple Watch Series 11 vorgestellt – kommt mit Bluthochdruck-Mitteilungen
in Wearables
Bunq
Bunq feiert 10-jähriges Jubiläum und erreicht 20 Millionen Nutzer
in Fintech