BMW und die Neue Klasse: Ende 2024 startet die Vorserienproduktion

Bei BMW steht 2025 ein sehr spannender Schritt an, denn wir bekommen die Neue Klasse und mit dieser zwei Elektroautos, die als reine Elektroauto geplant wurden. Aktuell nutzt BMW eine Mischplattform, mit der man auch Verbrenner bauen kann.

Dieser Schritt bringt diverse Vorteile mit, wie eine 800 Volt-Technologie oder einen neuen Aufbau der Autos, der mehr Platz im Innenraum ermöglicht. Und Ende 2024 soll laut BMW die Vorserienproduktion im BMW Group Werk in Debrecen starten.

Ungarn wird der erste Standort für die Neue Klasse sein und dort wurde jetzt die „hochmoderne Lackiererei in Betrieb genommen“. Das Werk ist die Blaupause für eine ganz neue Generation der BMW iFACTORY, die schneller und nachhaltiger ist.

BMW plant einen neuen BMW i3 (elektrischer 3er) und einen neuen BMW iX3 zum Start der Neuen Klasse, aber danach folgen weitere Elektroautos. Diese Plattform ist so ausgelegt, dass man damit fast alle Fahrzeuge im Konzern abdecken kann.