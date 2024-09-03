BMW und die Neue Klasse: Ende 2024 startet die Vorserienproduktion
Bei BMW steht 2025 ein sehr spannender Schritt an, denn wir bekommen die Neue Klasse und mit dieser zwei Elektroautos, die als reine Elektroauto geplant wurden. Aktuell nutzt BMW eine Mischplattform, mit der man auch Verbrenner bauen kann.
Dieser Schritt bringt diverse Vorteile mit, wie eine 800 Volt-Technologie oder einen neuen Aufbau der Autos, der mehr Platz im Innenraum ermöglicht. Und Ende 2024 soll laut BMW die Vorserienproduktion im BMW Group Werk in Debrecen starten.
Ungarn wird der erste Standort für die Neue Klasse sein und dort wurde jetzt die „hochmoderne Lackiererei in Betrieb genommen“. Das Werk ist die Blaupause für eine ganz neue Generation der BMW iFACTORY, die schneller und nachhaltiger ist.
BMW plant einen neuen BMW i3 (elektrischer 3er) und einen neuen BMW iX3 zum Start der Neuen Klasse, aber danach folgen weitere Elektroautos. Diese Plattform ist so ausgelegt, dass man damit fast alle Fahrzeuge im Konzern abdecken kann.
frage mich wer die „neue Klasse“ hübsch findet. wenn BMW sich damit mal nicht ein Ei gebaut hat :/
Hier bei mobiFlip finden die glaube ich viele gut. Mir gefallen die auch nicht so. Aber BMW scheint gerade der „Heiße Scheiß“ zu sein.
ja das is ja immer subjektiv aber mir gefallen die letzen BMW welche das neue Design einläuten sollen alle nicht.
die Limo hat allerding von der Front her etwas aber nur von der Front.
Man darf nicht vergessen dass es immer noch Studien/Konzept Autos sind. Vieles kann übernommen werden oder auch nicht.
Die beiden Fahrzeuge sehen am Ende anders aus. Meines Wissens. Auch wenn der SUV sehr ähnlich sein wird weil SUV.
Viel wichtiger faende ich einen Kombi oder famielntaugliches Fahrzeug im mittleren Bereich was aktuell der 3er Touring darstellen könnte.
Die Limousine finde ich wirklich geil.
Das SUV mit den kleinen Nieren eher nicht, die Idee könnte an sich funktionieren aber in der Studio mMn nicht schön integriert und mit komischer Form.
ich stimme zu, die Limo hat was.