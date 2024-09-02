Volkswagen in der Krise: Die Lage bei VW ist „äußerst angespannt“
Es mag noch ganz gut aussehen, wenn man sich so die Geschäftszahlen bei VW anschaut, aber intern brodelt es. Unter anderem auch, weil man trotz Wandel der Branche massiv sparen möchte und das mit Gewinnsteigerung schwierig ist.
Wir haben mehrere Krisen hinter und vor uns und da kaufen die Menschen mal eine Ausstattung weniger, das merkt man bei Volkswagen. Laut Spiegel ist „mindestens ein größeres Werk“ von Volkswagen in Deutschland überflüssig und könnte sogar geschlossen werden. Welches Werk (bzw. welche Werke) ist aber nicht bekannt.
Es fehlen auch feste Investitionszusagen, wie für ein neues und kompaktes Elektro-SUV in Wolfsburg, welches eigentlich für 2026 vorgesehen ist (wir berichteten).
Volkswagen blickt auf Entlassungen
Die Betriebsratschefin Daniela Cavallo wird vom Spiegel mit den Worten zitiert, dass der Vorstand „nicht weniger als die gesamte Kernmarke VW infrage“ stellt. Das möchte man nicht zulassen, denn das Management habe versagt und es wird „erbitterten Widerstand der Arbeitnehmerseite“ geben. Doch Kündigungen kommen.
Volkswagen hat bestätigt, dass man die Beschäftigungssicherung bis 2029 bald aufheben möchte, denn bisherige Faktoren (Alter, Wandel, …) reichen nicht mehr für den Personalabbau aus. Bis zu 20.000 Arbeitsplätze sind angeblich bedroht.
Die Lage bei VW ist „äußerst angespannt“ und „einfache Sparmaßnahmen“ sind längst nicht mehr ausreichend. Werksschließungen waren bei VW bisher noch nie eine Option in Deutschland, das zeigt, wie ernst die Lage des Autobauers doch ist.
Jetzt gehen bei VW die Warnleuchten an. Auch andere Hersteller werden es schwer haben. Denn ein E-Auto kann jeder bauen. Ein aktueller Verbrennungsmotor benötigt mit Getriebe ca. 1.400 Teile. Ein Elektromotor nebst Batterien besteht nur aus rund 200 Komponenten. Da liegt erstens Einsparpotential und natürlich ist die Technik nicht am ende wie ein Verbrenner. Und dann muss VW auch mal was wagen, irgendwie kommt mir das vor als wenn die nichts neues wollen, alles sieht gleich aus. Andere wie Hyundai, Toyota und Kia, etc setzen auf neue Designs und auf stetige Verbesserung der Palette. Ein Golf 7 oder 8 oder 9 oder 10 sehen alle gleich aus. Bei BMW und Audi das selbe, die kann man nicht auseinanderhalten und sind irgendwie altbacken im Gegensatz zu anderen. Selbst Peugeot oder Honda bekommt das besser hin.
Das tut mir echt leid das da nichts innovatives kommt, dabei hätte VW das nötige Geld und Know-How, aber das Managment konzentriert sich eher auf die Boni fürs neue Jahr.
Komisch das es nur die deutschen trifft oder? Die Krise haben nur Hersteller die zu behäbig und unflexibel sind. Es tummeln sich immer mehr Hersteller auf dieser Bühne. Der Verbrenner ist irgendwann weg auch wenn du dir was anderes wünschen würdest.
Ja gehört sie auch. Das trifft ja erstmal nur VW, andere Hersteller haben diese Probleme nicht. Also sieht man das VW Schwierigkeiten hat die Kurve zu bekommen, aber die E-Mobilität wirst auch du nicht aufhalten können.
Die Produktion in Deutschland ist einfach zu teuer, gerade VW Mitarbeiter in der Werkshallte verdienen richtig gut.
Wenn dann alle Anfangen in Billiglohnländern zu produzieren, ist kein Wunder, wenn Firmen wie VW in finanzielle Schwierigkeiten kommen.
Dagegen gibt es zwei Maßnahmen, entweder im günstigen Ausland produzieren oder alles auf Robotik umstellen, das möglichst wenig Handarbeit anfällt.
Wobei ich gerade geschaut habe. Entgegen der Behauptung von irgendjemanden, dass Toyota weniger Beschäftigte hat stelle ich gerade fest, die haben fast doppelt so viele wie VW, denen muss es entsprechend noch viel schlimmer gehen.
„Dagegen gibt es zwei Maßnahmen, entweder im günstigen Ausland produzieren oder alles auf Robotik umstellen, das möglichst wenig Handarbeit anfällt. “
Und wer soll die Autos dann kaufen, Roboter vielleicht?
Genau, VW sollte einfach 70% der Belegschaft auf die Straße setzen und durch Roboter ersetzen.
Hmm, jetzt nach ein wenig Recherche, VW baut 9 Millionen Autos bei 676.000 Angestellten, Toyota baut 11 Millionen Autos bei 380.000 Angestellten. Zum Vergleich, die BMW Group beschäftigt 155.000 Angestellte und Renault 105.000 Angestellte bei etwa je 2,5 Millionen Autos im Jahr.
Jupp, das zeigt recht eindeutig, dass bei VW viel zu viele Leute arbeiten! Im Vergleich zu anderen beinahe 50 Prozent zu viel!
Toyota hat 1,37 Mio Mitarbeiter?
Ah, ich bin drauf reingefallen, VW beschäftigt weltweit 200.000 Mitarbeiter, um die Mitarbeiter des gesamten Konzerns, 676.000, zu sehen muss man etwas genauer Googeln. Dann hatte derjenige damals wohl doch Recht. Toyota hat 380.000 Angestellte.
Kein Mitleid. Es ist nicht mehr 1994. Andere bauen ebenbürtige Autos und bieten sie deutlich günstiger an (Hyundai, Kia, u.ä.) oder sie bauen modernere, besser ausgestattete Autos zu vergleichbaren Preisen (Tesla). In Zukunft kommen möglicherweise die Chinesen dazu. Mir fällt kein einziger Grund ein, warum ich mir einen VW kaufen sollte. Innen inzwischen alles billig billig billig, die Software eine Katastrophe und ich stehe nicht jeden Abend nach der Arbeit 30 Minuten vor meinem Golf und bewundere die tollen Spaltmaße. Wenn wenigstens die Preise attraktiv wären, aber so? Gilt so auch für Seat und zumindest teilweise für Skoda und Audi. Bei Porsche verstehe ich ja noch, dass das einen gewissen Reiz hat.
VW hat mehr als doppelt so viele Mitarbeiter wie Toyota, produziert damit aber 20% weniger Autos. Teilweise regelrecht abgedrehte Löhne tun ihr Übriges. Herbert Diess hatte verstanden und wurde dafür von der IG Metall und dem Betriebsrat vom Hof gejagt, jetzt wird es eben ungemütlich.
Das Problem ist, denke ich, das einfach nur auf Produktivität geschaut wird statt auf den Bedarf. Bringt ja nix wenn man viel produziert was keiner haben will. Am Aktienmarkt klingt das kurzfristig echt super, aber ist nicht nachhaltig und schon gar nicht stabil und Gesund.
Und man muss erhlich sein, die Spaltmaße des Golfs sind bestimmt super für Nerds und der Inbegriff für deutsche Qualität, aber es ist halt auch immer nur ein Golf. Das ist so für mich der Inbegriff der Langeweile. Hyndai Ioniq, ein Kia EV6, Toyota bZ4X und selbst der Cupra Born oder Peugeot 208e sind moderner und schicker als ID3 oder Golf E. Und jeder kann eine Auto heute bauen, deswegen spielen da Tesla, BYD oder NIO mit.
Die Möglichkeiten sich beim Design und bei der Technik zu entwicklen ist enorm und das verschläft man hier komplett und baut Autos für Karl-Heinz und Horst-Rüdiger die langweiliger nicht sein könnten oder hat noch für die GTI-Kevins.
Vorallem hätte VW auch die Verbindungen, Geld und die Macht hier extrem viel zu erreichen. Aber die Konzernführungen bestehen halt alle eigentlich nur aus Opas.
Tja auch ohne E-Mobilität.
Alles wurde immer billiger verbaut und immer teurer verkauft.
Irgendwann ist halt mal Schluss mit „Stand der Technik“. Stand der Technik ist bei vielen anderen Herstellern im Jahre 2024 angekommen und bei VW halt in den 2000er Anfangszeiten stehengeblieben!
Man schaue sich mal Kabelbäume an. Dann weiß man was Sache ist. Wo früher noch Kupfer unter der Isolierung versteckt war ist heute ein „Küpferchen“ zu finden! Geschweige denn hochflexible Leitungen an Knickstellen, welche es nicht mehr gibt!
Auf Teufel komm raus sparen, immer teurer werden wollen und immer mehr Kulanz ablehnen! So what, es kommt wie es kommen muss!
Mir tun die Leid, welche ggf. gehen müssen. Den „großen Porschefahrern“ wünsche ich Ihnen einen Golf an den Hals, mit neustem Entertainmentsystem, damit diese Mal verstehen, woran es gelegn hat!
