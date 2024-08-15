Mobilität

BMW und Mattel bringen UNO ins Auto

BMW erweitert das Angebot an Spielen, welches über die „AirConsole“ in den Autos verfügbar ist (auch bei Mini) und bringt zusammen mit Mattel einen alten Klassiker, den sicher alle von euch kennen: Uno. Es nennt sich UNO Car Party.

Ab dem 21. August wird es das Spiel in über 500.000 Autos der Marke geben und wer auf der Gamescom 2024 in Köln zu Besuch ist, der kann nach einem BWM X3 suchen, dort lässt sich das bereits spielen. Die Airconsole wurde dieses Jahr bei BMW/Mini eingeführt und mit dem OS 8.5 und dem OS 9 von BMW kompatibel.

Wie funktioniert das? Man kann Uno mit bis zu vier Personen im Auto spielen und verbindet sich mit seinem Smartphone mit dem Auto. Die Regeln von Uno muss ich an dieser Stelle nicht erklären, das Spiel sollte wirklich jeder mal gespielt haben.

Bmw Uno Auto

  1. Athlonet 🏅
    sagt am

    Im Stau macht das absolut Sinn.
    Vorletztes Jahr auf dem Heimweg von Sylt vor dem Elbtunnel 3 Stunden im Stau gestanden (zum Glück ohne Kinder im Auto). Da wäre so was ein netter Zeitvertreib gewesen.

    Antworten
  2. Pter 🪴
    sagt am

    Uno ist ein tolles Spiel, aber wie soll das beim fahren funktionieren …wird dann ein Teil des Displays als Spielfläche genutzt, oder wird es nur im Stand möglich sein? Würde dann für Kinder während der Fahrt wenig Sinn machen …

    Antworten
    1. Treyphil 👋
      sagt am zu Pter ⇡

      Es wird erst einmal nur im Stand möglich sein, so z.B. beim Laden oder in einer Vollsperrung. Vielleicht kommen bald noch andere Spiele von Mattel dazu, wie Phase 10 oder Skipbo – wäre cool!

      Antworten

