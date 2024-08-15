BMW und Mattel bringen UNO ins Auto

BMW erweitert das Angebot an Spielen, welches über die „AirConsole“ in den Autos verfügbar ist (auch bei Mini) und bringt zusammen mit Mattel einen alten Klassiker, den sicher alle von euch kennen: Uno. Es nennt sich UNO Car Party.

Ab dem 21. August wird es das Spiel in über 500.000 Autos der Marke geben und wer auf der Gamescom 2024 in Köln zu Besuch ist, der kann nach einem BWM X3 suchen, dort lässt sich das bereits spielen. Die Airconsole wurde dieses Jahr bei BMW/Mini eingeführt und mit dem OS 8.5 und dem OS 9 von BMW kompatibel.

Wie funktioniert das? Man kann Uno mit bis zu vier Personen im Auto spielen und verbindet sich mit seinem Smartphone mit dem Auto. Die Regeln von Uno muss ich an dieser Stelle nicht erklären, das Spiel sollte wirklich jeder mal gespielt haben.