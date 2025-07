BMW will an „Freude am Fahren“ festhalten

Die Automobilbranche steht vor dem größten Wandel in der Geschichte des Autos, denn nicht nur Elektromobilität und Digitalisierung sind ein Thema, vor allem das autonome Fahren gilt als zentrales Thema für die Zukunft. Für manche mehr und für manche weniger. BMW will bei dieser Entwicklung den Kern der Marke beibehalten.

Man arbeitet an der autonomen Zukunft und sieht das natürlich auch als wichtiges Feld an, aber Bernd Körber von BMW hat im Rahmen der Auto Shanghai 2025 bei Autocar verlauten lassen, dass die „Freude am Fahren“ ein zentrales Element bleibt.

Bei BMW ist man sogar davon überzeugt, dass der Fahrspaß in Zukunft wichtiger wird, denn die Menschen werden sich immer bewusster für eine aktive Fahrt mit dem Auto entscheiden, bei der sie die Kontrolle nicht an das Auto abgeben. Und genau da möchte BMW die Kunden abholen und Auto mit viel Fahrspaß bieten.

Heißt: Langweilige Strecken wird man autonom oder teilautonom zurücklegen, so Bernd Körber, aber parallel dazu wird es für Menschen immer wichtiger, dass sie Freude am Fahren haben, wenn sie selbst das Steuer in die Hand nehmen. Eine Sichtweise, die ich teile, genau diese Entwicklung stelle ich bei mir auch schon fest.

