Neuer VW ID.3 kommt: Volkswagen plant „kräftiges“ Upgrade

Volkswagen hat zwar mit dem neuen Elektro-Golf einen neuen Liebling, über den man gerne spricht, aber es wird noch viele Jahre dauern, bis dieser beim Kunden steht. Daher muss man den VW ID.3 vorher noch ein weiteres Mal aufwerten.

VW plant neuen ID.3 für 2026

Wir haben schon Anfang des Jahres erfahren, dass es große Pläne für 2026 gibt und vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass das Facelift wohl noch 2025 gezeigt wird. Jetzt nannte Edison die ersten Details, die von Volkswagen selbst stammen.

So soll der VW ID.3 in etwa die Optik des VW ID.2 bekommen, der sehr positiv von Kunden aufgenommen wurde und ebenfalls Anfang 2026 startet. Außerdem will man Dach und die Heckklappe in Zukunft einheitlich in der Wagenfarbe lackieren.

Im Innenraum gibt es das „Cockpit des ID.2 mit Stoffbespannung sowie physischen Knöpfen und Schaltern“, so die Quelle. Und auch ein neues Multifunktionslenkrad ohne Touchslider soll zum Einsatz kommen. Hartplastik hat beim neuen VW ID.3 „weitgehend ausgedient“, was für Elemente wie die Türöffner oder Zuziehgriffe gilt.

Das Ende des VW ID.3 steht an

Es ist unklar, ob wir auch neue Technik unter der Haube bekommen, vielleicht teilt Volkswagen die Upgrades hier wieder auf, denn der elektrische VW Golf dürfte nicht vor 2028 beim Kunden stehen, vielleicht sogar erst 2029. Da wäre ein neues und letztes Upgrade für 2027 auch nicht schlecht. Moment, ein letztes Upgrade?

Ja, das „Kapitel ID.3 wird dann wohl geschlossen“, so Edison, was auch VW selbst schon angedeutet hat. Die MEB-Plattform hat wohl keine Zukunft, wenn die SSP-Plattform startet und ein ganz neuer VW ID.3 wird damit nicht geplant. Wozu auch, es benötigt nicht Golf und ID.3 und der neue Elektro-Golf ist beschlossene Sache.

