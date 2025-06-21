Dienste

Bosch stellt Sicherheitsassistent spexor endgültig ein

Bosch hat angekündigt, seinen mobilen Sicherheitsassistenten „Spexor” zum 1. Juli 2025 endgültig vom Markt zu nehmen.

Dies betrifft sowohl das Gerät als auch die zugehörige App, die ab diesem Datum weder über WLAN noch über das Mobilfunknetz funktionsfähig sein werden. Hintergrund dieser Entscheidung ist laut Bosch die deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebene Nachfrage.

Bereits im März 2023 wurde der Verkauf des Produkts eingestellt. Laut Unternehmen stünden die laufenden Betriebskosten und der Aufwand für regelmäßige Updates in keinem wirtschaftlich vertretbaren Verhältnis mehr zur Nachfrage.

Bestehende Abonnements für Zusatzfunktionen wie eSIM, Brandgaserkennung oder Luftqualitätsdaten laufen zum 30. Juni 2025 aus und können nicht verlängert werden. Zeitgleich werden alle damit verbundenen Dienstleistungen eingestellt. Entsprechend den Vorgaben der DSGVO werden auch die Nutzerdaten zum 1. Juli 2025 vollständig gelöscht.


  1. Chris. 🌟
    sagt am

    hmmm, können die Nutzerdaten wirklich komplett gelöscht werden? Ich denke, die sind zB für Buchhaltungszwecke noch erforderlich…

