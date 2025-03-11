Bundesbank unterstützt Rundungsregel: Barzahlungen ohne 1- und 2-Cent-Münzen gefordert
Das Nationale Bargeldforum hat sich mehrheitlich für die Einführung einer Rundungsregel für Barzahlungen in Deutschland ausgesprochen.
Danach sollen Einkaufsbeträge auf volle fünf Cent auf- oder abgerundet werden. Das Bundesministerium der Finanzen wird aufgefordert, eine entsprechende gesetzliche Regelung voranzutreiben. Ziel ist eine möglichst einheitliche Lösung in Europa.
Das Bargeldforum wurde 2024 von der Deutschen Bundesbank ins Leben gerufen, um Bargeld als gängiges Zahlungsmittel zu erhalten. In dem Gremium arbeiten Vertreter verschiedener Branchen wie Handel, Kreditwirtschaft und Verbraucherschutz zusammen. Ähnliche Rundungsregeln gibt es bereits in Ländern wie Finnland und den Niederlanden, eine EU-weite Einigung steht jedoch noch aus.
Hintergrund der Diskussion ist die geringe Beliebtheit der 1- und 2-Cent-Münzen. Umfragen zeigen, dass die meisten Bürger diese Münzen für überflüssig halten. Sie gehen oft verloren oder werden gehortet, statt in den Umlauf zu gelangen.
Zudem sind die Herstellungskosten im Verhältnis zum Nennwert hoch. Durch die Abschaffung dieser kleinen Münzen könnte der Bargeldkreislauf effizienter und nachhaltiger gestaltet werden, heißt es vom Bargeldforum.
# den anderen gleichlautenden Kommentar bitte löschen, nicht diesen korrigierten – danke!
der Handel könnte doch jetzt schon generell abrunden, und das als supernonplusultra-Marketing einsetzen. Kostet je Kunde max. 4c, wenn man bei den 5ern bleibt – und gleichzeitig 5x99c-Einzelkäufe unterbinden.
Provision für die Idee gern an mich ;)
Wobei, eigentlich will man ja lieber Kartenzahlung, kostet weniger – zumindest die Händler, die auch Bargeldhandling einkalkulieren, sauber abrechnen und keine Steuern hinterziehen…
der Handel könnte doch jetzt schon generell abrunden, und das als supernonplusultra-Marketing einsetzen. Kostet je Kunde max. 4c, wenn man bei den 5ern bleibt – und gleichzeitig 5x99c-Einzelkäufe unterbinden.
Provision für die Idee gern an mich ;)
Wobei, eigentlich will man ja lieber Kartenzahlung, kostet weniger – zumindest die Händler, die auch Bargeldhandling einkalkulieren, sauber abrechnen und keine steuern hinterziehen…
Tja wie auch hier einige Kommentare beweisen wird in Deutschland EXTREM schwer umzusetzen sein
„ Ja aber das Brot kostet doch nur 3,95 und nicht 4€“
Dazu kommt die Gehirnwäsche die die AFD Weiß einigen Jahren AUCH beim Thema Bargeld betreibt was meiner Meinung nach hiermit im Zusammenhang steht
„Das ist bestimmt nur der erste Schritt“
Ich frage mich immer wie andere Länder das hinbekommen
In den skandinavischen Ländern gibt es so gut wie keine Barzahlung
Dort kannst du dich auch mit der Personal ID ummelden,Auto anmelden usw.
In Deutschland schlicht nicht möglich
Weil oh der gläserne Bürger droht 😂😤
In Skandinavien kann ich aber auch überall mit Karte zahlen. Von öffentlichen Parkplatz über Kiosk bis öffentlichen Lokus.
In Dezember brauche ich überall Klimpergeld.
Richtig. Und warum wird das in Deutschland nicht überall angeboten? Weil der Konsument nicht genügend „Druck“ ausübt bzw. die Politik nicht genügend „unter Druck setzt“ da was gesetzlich zu regeln
Klar ist sehr vereinfacht ausgedrückt aber wirklich rationale Gründe fallen mir eben nicht ein warum ich auch in Deutschland nicht auf dem öffentlichen Parkplatz oder Klo mit Karte zahlen kann
Naja der gläserne Bürger ist ja auch schon an allen Ecken und Enden da, nur halt ohne den angenehmen und Praktischen eService teil
Richtig. Aber warum gibt es denn nicht mehr eService? Klar einerseits ist Deutschland sehr bürokratisch,andererseits aber auch weil der Bürger es doch in übergroßer Mehrheit hinnimmt und die Politik nicht „unter Druck“setzt das mal anzugehen
60 Kommentare zu einem Thema wie Geldabschaffung. Ich glaube das ist hier ein neuer Rekord
Ein GEZ Beitrag toppt hier immer wieder alles.
Wir brauchen nicht noch mehr Gesetze und mehr Bürokratie mit solch einen Blödsinn. Man kann es wie in Italien machen, indem die Bundesbank einfach die Produktion der 1 und 2 Cent Münzen einstellt und somit den Handel austrocknet.
Oder der Handel bekommt es selbst auf die Kette und preist nur noch auf x.x5 oder x.x0 aus.
Dazu bedarf es keiner neuen Gesetze und noch mehr Bürokratie.
Das hat man davon, wenn man Reptiloide als Kanzlerin oder Kanzler wählt. Dann sind die Freimaurer an der Macht und schaffen das Bargeld ab.
Geh mal an die frische Luft
Ich glaube (hoffe) nicht, dass Pete das ernst mein.
Schon mal Merkel ihre grün leuchtenden Schlitzpupillen auf Fotos geshen und Scholz seine gespaltene Zunge. Eindeutig Anzeichen von Reptilien DNA.
Reptilien leben in der Fauna.
Wieder 5 Prozent mehr für die Alternative bei der nächsten Wahl. Man kann gar nicht so schlechte Politik machen, wie man sich ausmalen kann. 2029 und Kanzler der Afd ist echt nicht mehr auszuschließen bei dem Chaos. hoffentlich besinnt man man sich noch.
Warum? Abschaffung der Kleinstbeträge von Bargeld ist doch schon lange in Rede.
Und sinnvoll noch dazu. Auch von der Mehrheit der Bevölkerung gewünscht.
Ja, dass die Überwachung von alles und jeden Realität wird wie in G. Orwells 1984.
Oweh, da hat einer aber Verfolgungswahn. Zwischen Vereinfachen und Überwachen ist ein gewaltiger Unterschied!
Nein einfach mal Orwell lesen, zu Chemtrails und the great reset. Freimaurer und Aliens / Reptilien in der Regierung.
Ah, Satire. War nicht gleich zu erkennen.
Das dürfte gegen deutsches und europäisches Recht verstoßen. Wenn ich ein Brötchen 98 Cent kostet, dann sind es eben kein 1 Euro. Die Klagen gegen den Handel werden die Gerichte überziehen.
es wird kein Brötchen für 0,98 € mehr geben, so einfach ist das.
da in diesen Zeiten nichts billiger wird, ist das ein gelungene Anlass für versteckte Preiserhöhungen…
Da gibt es mit EU Recht keine Probleme. Bereits seit September 2004 gilt in der Niederlande ein Gesetz, nach dem die Kassen landesweit die Endbeträge auf 5 Cent ab- oder aufrunden müssen. 1 und 2 Cent-Münzen werden deshalb im Bargeldverkehr nicht mehr gebraucht.
Wenn etwas 98 Cent kostet jnd ich 1 Euro bezahlen soll verstößt das gegen die Preisangaben-Verordnung.
Verstöße dagegen können zur Untersagung des Gewerbes führen. Klagen gegen den Handel wegen Betrug dürften ebenfalls die Folge sein.
Äh nein. So ungefähr alles was du schreibst ist nicht korrekt. Gibt ein paar gute Artikel zum Thema wie das in NL gehandhabt wird und dass es rechtlich kein Problem wäre, zumal es sich am Ende ausgleicht.
Die Preisangaben Verordnung ist eindeutig und läßt solche Rundungen zum Nachteil des Kunden nicht zu.
Es steht dem Handel schon jetzt frei Preise mit vollen Zehner oder 5er Endungen auszuzeichnen.
x.99 für Marketing ist schon jetzt unnötig
Solch eine Verordnung kann geändert werden, genau wie jedes Gesetz in diesem Bereich angepasst werden kann. Das geschieht quasi tagtäglich.
Eben nicht! Es muss vom Personalausweisgesetz über Pfandgesetz 100erte Verordnungen und Gesetze angepasst werden. Dazu Probleme bei der Bilanzierung, Kasse und Finanzamt.
Nur weil der Handel unfähig ist die Beträge auf 5 oder 0 zu auszuzeichnen?
Die Reptilien in der Regierung wollen das Bargeld abschaffen, dass ist das Ziel.
Wie gesagt, die Anpassung von Verordnungen und Gesetzen ist Alltag in Deutschland und kann jederzeit öffentlich nachverfolgt werden.
Rossmann z.b. rundet doch auch schon alles auf oder eben ab um keine Centbeträge zu haben.
Blödsinn. Rossmann rundet nix ab und was in Holland gemacht wird ist hier egal. Wenn die ausgezeichneten Preise mit denen an der Kasse nicht übereinstimmen, dann ist das ein Verstoß die Preisauszeichnungs Verordnung. Ob sich Aldi Rewe und Co eine Gewerbeuntersagung einfangen wollen oder sich eine Verbraucherschützerklage einfangen wollen, dass glaube ich nicht.
Genau darum geht es doch, das landesweit einzuführen und entsprechende Gesetze anzupassen.
Ja doch.
Ich gehe jede Woche zu Rossmann und da wird nix abgerundet oder aufgerundet. Da steht für Wechselgeld eine Spendenbox des deutschen Kinderhilfswerk, wo man Centstücke einwerfen kann.
Dann wird da plötzlich „EUR 1,00“ stehen. Und?
Das kann der Handel jetzt schon machen ohne mehr Bürokratie. Alle sprechen von Bürokratie Last und da macht man ein neues Fass auf.
Kupfer ist teuer, schon klar…
Es ist aber die Trägheit der Massen, wie so oft… Man sieht ja an der Kasse gerne mal alte Leute, die nach Kleingeld kramen und natürlich dauert das, weil ältere Leute nicht mehr so ganz flink sind, vielleicht auch nicht mehr so gut sehen, oder die Finger nicht mehr sooo gut funktionieren. Dennoch hab ich persönlich Respekt davor und Geduld ist eine Tugend… Demut würde übrigens so manchem Nörgler auch gut zu Gesicht stehen.
Man darf natürlich nicht anfangen, Kleingeld wie wild zu Hause anzusammeln. Wir machen das immer so, dass wir 50 Cent, z. B. in 1, oder 2 Cent Stücken in nem Tütchen separieren und wenn beim nächsten Einkauf dann z. B. 20,47 Euro fällig sind, dann wird der Zwanziger übergeben, die 50 Cent werden hervor gezogen, schnell 3 Cent abgezwackt und schon kann man die Summe passend bezahlen und die Kassenfee muss es nur noch einsortieren…
Übrigens Ihr meint vermutlich in Eurer recht eindimensionalen Sichtweise, dass die Kassenfeen davon genervt sind. In der Praxis ist das Gegenteil der Fall, weil ja nun mal Wechselgeld gebraucht wird.
Ich würde JEDEM mal dazu raten, der alles mit Karte zahlt sich mal gut zu überlegen, welche Rückschlüsse eine KI über seine Person, seine Lebensweisen, Ernährungsgewohnheiten, Freizeitgestaltung, mögliche Erkrankungen etc. ziehen önnte… von der menschlichen Natur mal ganz zu Schweigen…
Die Kartenzahlung ist komfortabel, aber der Fußabdruck geht weit darüber hinaus, dass GOOGLE vielleicht morgen noch weiß, wo man heute war.
Geldscheine sind durchnummeriert. Beim Verlassen des Automaten weiss die Bank welcher Geldschein ausgehändigt wurde und mit welcher Karte das Geld abgeholt wurde.
An der Supermarktkasse wird der Schein auf Echtheit überprüft und die Seriennummer gescannt. Somit weiss die Bank wer wo was eingekauft hat, wenn sie will. Und was die Bank weiß, weiss auch der Staat. Und wenn du Drogendealer x den Schein gibst und der hops geht oder was mit deinen Schein einkauft, dann weiss auch die Polizei, wer bei ihm Kiff gekauft hat.
Verlässt Du eigentlich das Haus, oder warst Du schon mal im Supermarkt? Ich frage nur mal für einen Freund… Ich weiß ja nicht, in welchem schlechten Film Du morgens aufwachst, aber es werden keine Scheine an der Supermarktkasse gescannt und nur in Ausnahmefällen, z. B. bei 100 Euro Scheinen findet überhaupt mal so was wie eine Echtheitskontrolle statt. Das ist übrigens fast überall eine Art Schwarzlichtstift, der zum Einsatz kommt…
schon mal was von Barcode Scanner im Supermarkt gehört? Die scannen die Seriennummern in Bruchteile einer Sekunde und können die Seriennummern abgleichen. Bankautomaten erfassen jede Seriennummern bei der Auszahlun oder was meinst du warum die Automaten mit Licht und Kamers haben?
Duuu, ich wäre schon froh, wenn die „Barcode“ Scanner im Bruchteil einer Sekunde meine Lebensmittel scannen würden und die Kassenfee nicht zig Versuche bräuchte, bis es „piep“ macht…
Deswegen geh ich immer mit meinem Bruder zusammen Geldabheben.
Danach gehen wir in die Tiefgarage, machen das Licht aus und tauschen das Bargeld 1:1.
Dann geh ich nachause zu meiner Frau und tausche mit ihr nochmal die Scheine.
Mit diesem Geld gehe ich zur Waschstraße und Tausch das Geld am Automaten gegen Münzen. Mit einem Rucksack voll 2 Euro Münzen geh ich dann einkaufen.
Letztens haben mit leider 2 Cent gefehlt und ich musste mit Karte zahlen.
Münzgeld ist keine Alternative. Da sind radioaktive Marker enthalten, womit man sieht von welcher Charge diese stammen. Einzige Möglichkeit ist mit Kryptowährung zu bezahlen wie Dogecoin oder Bitcoin.
Natürlich ist mir bewusst, dass Münzgeld mit radioaktiven Markern getrackt wird, ich bin ja kein Narr.
Ich nutze das Münzgeld freilich erst, nachdem es es lange genug in meinem privaten vorübergehenden Endlager gelagert wurde bis sich die Radioaktivität abgebaut hat.
Die Halbwertszeit der radioaktiven Markern in Münzgeld beträgt mehrere Jahrzehnte. Dein interessanter Vorschlag lässt sich somit kurzzeitig nicht realisieren.
Es bleibt nur Kryptowährung.
Es ist wirklich erstaunlich, wie manche Leute nicht einfach akzeptieren können, dass andere Menschen unterschiedliche Präferenzen haben. Wer Bargeld mag – bitte, nur zu! Freut euch an eurem Klimpergeld und sortiert fleißig Centstücke in kleinen Tütchen. Aber dieses ständige Belehren und paranoide Gelaber über Kartenzahlung geht einfach auf die Nerven.
Wenn jemand lieber mit Karte zahlt, dann ist das nicht die „Trägheit der Massen“, sondern schlichtweg praktischer. Kein Dreck am Geld, kein riesiger Geldbeutel, kein Rumgekrame an der Kasse. Und das Kassenpersonal ist übrigens sehr wohl dankbar, wenn eine schnelle und unkomplizierte Zahlung erfolgt – es gibt kaum etwas Nervigeres, als auf jemanden zu warten, der erst umständlich Münzen sortiert.
Und was die angebliche Überwachung durch Kartenzahlung angeht: Erstens ist das kein Zwang – wer unbedingt anonym zahlen will, kann das ja tun. Zweitens hinterlässt Bargeld längst nicht die Privatsphäre-Spur, die manche sich einbilden (Kameras, Kassensysteme, Kaufverhalten etc.). Und drittens: Was genau glaubt ihr, was mit euren Zahlungsdaten passiert? Dass eine KI irgendwann herausfindet, dass ihr jeden Freitag eine Tüte Gummibärchen kauft und dann ein personalisiertes Werbeangebot kommt? Mein Gott, was für ein Drama.
Am Ende läuft es auf Folgendes hinaus: Je mehr Leute mit Karte zahlen, desto mehr Bargeld bleibt für die übrig, die darauf bestehen. Also lasst einfach jeden zahlen, wie sie oder er will, und hört auf, die eigene Entscheidung als die einzig wahre zu verkaufen.
Man kann nur mit Kryptowährung anonym einkaufen. Bargeld wird durch die Seriennummer und dem Scannen dieser bei Auszahlung und Barzahlung an der Kasse durch das Finanzministerium viel sicherer und lückenloser überwacht. Dazu die radioaktiven Marker in Geldstrafe mit der man sogar Scanner drauf abrichten kann.
Es gibt in Berlin München uns Co Geschäfte wo man mit Kryptowährungen bezahlen kann. Leider im Rest des Handels noch nicht etabliert.
Das was Kritiker immer gesagt haben. Der Anfang vom Ende des Bargeldes und dessen Abschaffung.
An Obdachlose und Spendenorganisationen denkt dabei wieder niemand oder Pfandsystem für Flaschen.
Was soll ein Obdachloser mit 1- und 2-Cent-Münzen? Oder welches Pfand wird mit 1- und 2-Cent-Münzen berechnet? Quatsch.
Auf Bierflaschen in Deutschland gibt’s 8 Cent. Auf sonstige Pfandflaschen 25. Viele Obdachlose und auch arme Rentner und sozial benachteiligte wie migranrische Obdachlose sind darauf angewiesen und erhalten so ein bisschen eigenes Geld, wenn sie die Parks und Bahnhöfen nach Pfandflaschen absuchen
Auch auf Guthaben würde die vorgeschlagene Rundungsregel greifen.
Die 8 Cent sind gesetzlich festgeschrieben und das Gesetz lässt sich nicht so einfach ändern. Also bleibt es auch bei 8 Cent.
Selbstverständlich bleibt es bei 8 Cent, es geht, wie gesagt, um die Rundungsregel. Gerundet wird immer erst am Ende des Belegs. Es gibt Märkte, da funktioniert das schon gut.
Wenn ich eine Flasche Bier wegbringe und es gesetzlich nur 8 Cent gibt, dann werde ich vom Getränkemarkt sicherlich nicht 10 Cent bekommen.
Warum bist du da so „sicher“? Genau so funktioniert doch das System, denn man geht davon aus, dass es sich im Mittel ausgleicht, weil manche Summen auch abgerundet werden.
Bei Gutschriften wie Pfanderstattungen oder Rückerstattungen gelten in Finnland und den Niederlanden in der Regel die gleichen Rundungsregeln wie bei Barzahlungen. Wenn du 0,08 € Pfand zurückbekommen würdest, wird das auf 0,10 € aufgerundet, wenn die Auszahlung in bar erfolgt. Wenn die Gutschrift auf ein Konto oder eine Karte erfolgt, bleibt der Betrag exakt bei 0,08 €, da elektronische Zahlungen nicht gerundet werden.
In der Praxis dürfte das ohnehin ein sehr kleines „Problem“ sein, da in der Regel Pfandbons erstellt werden, die sich mit dem Einkauf verrechnen lassen.
Wird das nicht ausgenutzt? Statt 10 Flaschen auf einmal abzugeben, gebe ich die lieber einzeln am Automaten ab und bekomme so 25% mehr Geld pro Flasche, als wenn ich die zusammen abgeben würde.
Ich kenne zumindest keine Berichte, dass das im großen Stil ausgenutzt wird, bei Millionen von Pfandflaschen dürfte sich das nicht bemerkbar machen. Viele werden ja wie gesagt auch abgerundet.
Mit dem neuen Pfandsystem in Österreich kommt es jetzt schon zum Pfandtourismus.
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/pfandtourismus-nach-oesterreich-belastet-brauereien,Ud8MTku
Das zeigt schön, wie wichtig eine europäische Regelung wäre.
Es soll eine Freiwillige Lösung geben! Artikel gelesen? Der Handel zeigt sich doch jetzt schon skeptisch.
Wenn ein Händler nicht mitmacht, oder es steuerliche oder kassenrechtliche Probleme gibt, dann wird das nix mit der Abschaffung.
Einfachere Weg ist der Italiens. Die Bundesdruckerei stellt einfach keine Münzen mit Nennwert 1 und 2 Cent mehr her jnd trocknet so den Handel aus.
Die 5 Cent Münzen können auch gleich noch weg.
Es kann zwar noch alles in 1 Cent Schritten ausgepreist werden, aber an der Kasse wird dann auf volle 10 Cent auf- oder abgerundet. So gleicht sich das wieder aus.
Tschechien hat das vor einigen Jahren mit der Abschaffung des Hellers gut vorgemacht.
Komm wir lassen das Kleingeld gleich weg und runden auf volle 10 Euro, dann gibts nur noch Scheine… Glaubt es, oder lasst es… Kleinvieh macht den Mist… Für 10 x 5 Cent kriegt man schon wieder n Brötchen aus der Backabteilung…
Gute Idee! Frankreich und Italien haben schon vor Jahren 1 und 2 Euro Scheine gefordert wie es auch US Dollar gibt. Dann braucht man nicht mehr das ganze Klimpergeld
Das wäre auch mein Vorschlag oder man bereist gleich alles nur in 10cent Schritten.
Ja, fände ich auch gut. Ich nehme die Kupfermünzen normalerweise gar nicht mehr an an der Kasse und überlasse sie dem Personal.
Bei Rossmann steht immer eine kleine Spendenbox. Die läuft jede Woche über, da die Kunden diesen Kupfermüll nicht mehr mitschleppen wollen.