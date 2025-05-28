bunq startet ETF- und Aktienhandel in Deutschland

Die niederländische Neobank bunq erweitert ihr Angebot in Deutschland um den Aktienhandel. Über die Plattform „bunq Stocks“ können Nutzer ab sofort mehr als 400 ausgewählte Aktien und ETFs rund um die Uhr handeln.

Der Einstieg ist bereits ab Beträgen von zehn Euro möglich. In den ersten drei Monaten erhebt bunq keine Orderkosten und Depotgebühren. Der neue Service richtet sich laut bunq insbesondere an Einsteiger und Personen mit „internationalem Lebensstil“.

Die Einführung von „bunq Stocks“ erfolgt nach bereits erfolgten Markteinführungen in mehreren anderen europäischen Ländern. Deutschland gilt dabei als wichtiger Wachstumsmarkt für das Unternehmen: Seit 2023 hat sich die Zahl der bunq-Nutzer hierzulande verdoppelt.

Der Zugang erfolgt über eine kuratierte Auswahl populärer Aktien und ETFs, unter anderem von US-amerikanischen und europäischen Unternehmen. Auch bekannte deutsche Konzerne wie SAP oder die Allianz sind handelbar.

bunq bietet zusätzliche Funktionen und setzt auf Partnerschaften

Neben dem Handel einzelner Aktien bietet bunq auch die Möglichkeit, automatisch zu investieren. Die sogenannte AutoSave-Funktion rundet Beträge beim Einkauf mit der bunq-Karte auf und investiert die Differenz in ein zuvor ausgewähltes Wertpapier.

Zudem können Nutzer regelmäßige Investitionen automatisieren und beispielsweise monatlich feste Beträge in bestimmte Aktien oder ETFs anlegen. Damit wird ein schrittweiser Vermögensaufbau unabhängig von Marktschwankungen ermöglicht.

Die technische Infrastruktur zur Durchführung der Transaktionen und Verwaltung der Depots basiert auf einer White-Label-Lösung von Ginmon Technology sowie einer Schnittstelle von Upvest. Auf ein ähnliches Modell setzt der bunq-Konkurrent N26.

