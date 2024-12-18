Fintech

bunq startet Treueprogramm und Echtzeit-Übersetzungen

Bunq

Die europäische Neobank bunq hat mit ihrem jüngsten Update zahlreiche neue Funktionen eingeführt, von denen sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen profitieren sollen.

Im Mittelpunkt steht das neue Treueprogramm „bunq Points“, mit dem Nutzer für alltägliche Ausgaben belohnt werden. Mit jedem ausgegebenen Euro können Punkte gesammelt und gegen Prämien wie Reise- und Unterhaltungsrabatte eingetauscht werden. Neben bunq points profitieren Business-Nutzer von einem Cashback-Programm, das bis zu 1 Prozent Rückvergütung auf Kreditkartentransaktionen bietet.

Ein weiteres Feature des Updates ist die Einführung einer Echtzeit-KI-Sprachübersetzung. Nutzer können bunq-Mitarbeiter in ihrer Muttersprache kontaktieren, wobei die Antworten direkt übersetzt werden. Darüber hinaus wurde die KI-Plattform Finn um Funktionen erweitert, darunter die automatische Erkennung von Bildern wie Quittungen und die schnelle Verarbeitung von Rechnungen.

